Çağdaş Eğitim Kooperatifinin (ÇEK) Güler-Osman Köseoğlu Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler, düzenlenen törenle mezuniyet sevinci yaşadı. BUSİAD Evi'nde gerçekleştirilen gecede duygu dolu anlar yaşanırken, öğrenciler diplomalarını alarak yeni hayatlarına uğurlandı.

BURSA (İGFA) - Çağdaş Eğitim Kooperatifinin (ÇEK) eğitim alanındaki önemli projelerinden biri olan Çağdaş Eğitim Kooperatifi bünyesindeki Güler-Osman Köseoğlu Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurdu, 2025-2026 eğitim döneminde mezun olan öğrencilerini törenle uğurladı.

BUSİAD Evi'nde düzenlenen mezuniyet gecesine ÇEK'in önceki dönem başkanlarından Buğra Küçükkayalar, ÇEK Yönetim Kurulu Üyesi ve Kız Yurdu Yürütme Kurulu Başkanı Rüyam Küçüksüleymanoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Şükran Yılmaz Soğukpınar, Kız Yurdu Yürütme Kurulu Üyesi Nilgün Can, Yurt Müdürü Ayşen İnci, öğrenciler, veliler ve davetliler katıldı. Programın açılışında konuşan Ayşen İnci, mezun olan öğrencilerin yeni bir hayat yolculuğuna adım attığını belirterek, 'Sizler bu ülkenin umudu, geleceğin güçlü ÇEK kızlarısınız' dedi.

ÇEK Yönetim Kurulu Üyesi ve Kız Yurdu Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Rüyam Küçüksüleymanoğlu ise öğrencilerin eğitim süreçlerinde gösterdikleri azim ve kararlılığın takdire değer olduğunu ifade ederek, gelecekte de başarılı bireyler olacaklarına inandığını söyledi. Küçüksüleymanoğlu, 'Kır Çiçekleri Okusun Diye' projesine destek veren gönüllülere ve katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür etti.

ÇEK'in önceki dönem başkanlarından Buğra Küçükkayalar da mezun öğrencilere yeni yaşamlarında başarılar dileyerek, Kır Çiçekleri projesinin daha geniş kitlelere ulaşması için mezunların bu deneyimlerini ve projenin sağladığı kazanımları anlatmalarının önemine dikkat çekti. Törende söz alan yurdun 2019-2020 dönemi mezunlarından Nurgül Acar da duygu dolu konuşmasıyla öğrencilere ilham verdi.

Konuşmalar sonrasında ÇEK Yönetim Kurulu üyeleri, Yurt Yürütme Kurulu temsilcileri ve öğretmenler tarafından mezun öğrencilere diplomaları takdim edildi. Mezun olan öğrenciler de tek tek söz alarak 'Kır Çiçekleri Okusun Diye' projesinin hayatlarına kattığı değerleri anlattı ve ÇEK ailesinin bir parçası olmaktan duydukları mutluluğu paylaştı. Toplu fotoğraf çekimiyle devam eden programda öğrenciler mezuniyet coşkusunu kep atarak kutladı. Gece, mezuniyet pastasının kesilmesi ve düzenlenen eğlence programıyla sona erdi.