Beş yıldır üzerinde çalıştığı 7 parçadan oluşan albümünü tamamlayan Oğuzhan Koç, şarkılarını kısa aralıklarla dinleyiciyle buluşturacak. Arabesk-funk türündeki ilk single ‘Bi Şey Eksik’ bu yaz her yerde dinlenecek, sıcak günlere damgasını vuracak…İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin en iyi söz yazarı ve bestecileri arasında yer alan, çıkardığı şarkılar dinlenme rekorları kıran Oğuzhan Koç, 7 şarkıdan oluşan yeni albümünü tamamladı. Farklı aralıklarla tek tek müzikseverlerle buluşacak olan şarkıların ilki ‘Bi Şey Eksik’in söz ve müziğinde kendisinin ve Çağrı Telkıvıran’ın imzası var. Şarkının düzenlemesini de uzun zamandır beraber çalıştığı Çağrı Telkıvıran yaptı.

Bu albüm Oğuzhan Koç’un 2019’dan beri üzerinde çalıştığı ve yayınlamak için doğru zamanı beklediği şarkılardan oluşuyor. Albümde bir ay önce yazılmış şarkı da var 2019’un yazında tamamlanmış şarkı da. İlk sinle ‘Bi Şey Eksik’ 5 yıldır sırasının gelmesini bekliyordu!

‘Bi Şey Eksik’ uzun zaman sonra Türkiye’de dinleyiciyle buluşan ilk Arabesk funk türündeki şarkı. İddialı bir parça olan ‘Bi Şey Eksik’in büyük kitleler tarafından kucaklanacağı öngörülüyor. Oğuzhan Koç bu single için “Beğenen çok beğenecek, beğenmeyen de ilk başta ne alaka deyip sonra çok sevecek!” diye konuştu.

Barlardan restoranlara, plajlardan partilere dek her yerde çalınacak olan ‘Bi Şey Eksik’ herkesin keyifli ve eğlenceli bir yaz geçirmesi “Oh be” demesi için yapılmış bir şarkı. Oğuzhan Koç “Uzun zaman sonra kendimi daha neşeli ve enerjik hissettiğim için albüme bu şarkıyla başlamayı uygun gördüm” sözleriyle şarkısına ne kadar güvendiğini vurguladı.

Toplam beş yıldır biriken ve bazıları Çağrı Telkıvıran iş birliğiyle hazırlanan şarkıların tamamının söz müziğinde, Oğuzhan Koç’un imzası var. Yıl sonuna kadar dinleyiciyle buluşacak şarkılar arasında eğlenceli dans hitleriyle birlikte slow ve romantik parçalar da yer alıyor. Albümde her parça pop, arabesk, funk, latin, Afro, akustik gibi farklı müzik türlerini yansıtıyor. Bu albüm her tarz müzik dinleyicisine hitap edecek renklilikte!