Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 28 Haziran'da tamamlanacak olan yaz dönemi mesleki çalışma programlarına katılan öğretmenleri ziyaret etti.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Keçiören Kocatepe İlk ve Ortaokulunu ziyaret ederek yaz dönemi mesleki çalışma programına katılan öğretmenlerle bir araya geldi.

Okula gelişinde öğretmenler tarafından çiçeklerle karşılanan Bakan Tekin, seminer çalışmasına katılan öğretmenlerden yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı. Buluşmada tek tek söz alan öğretmenler, "öğretmen-veli görüşmesini randevuya bağlayan sistem, yeni müfredat değişikliği, Öğretmenlik Meslek Kanunu" başta olmak üzere Bakanlığın hayata geçirdiği projelerden dolayı memnuniyetlerini ifade ettiler.

Eğitim öğretim konusunda görüş, öneri ve beklentilerini paylaşan öğretmenler, ziyaretinden ötürü Bakan Tekin'e teşekkür ettiler. Bakan Tekin de Bakanlık olarak tüm imkânlarıyla öğretmenlerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Tekin, mesleki çalışma döneminin sona ereceği 28 Haziran'dan sonra yaz tatiline girecek bütün öğretmenlere sağlıklı ve huzurlu bir tatil geçirmelerini diledi.

Buluşmada Müzik Öğretmeni Esra Yalçın, Neşet Ertaş'a ait "Ahirim Sensin" adlı türküyü seslendirdi. Öğretmenler, yüz yüze gerçekleştirilen mesleki çalışma programında, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hazırlanan yeni müfredatla ilgili incelemeler yaparak raporlarını Bakanlığa gönderecek.