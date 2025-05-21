ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı, kadrolu öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme atama sonuçlarını "personel.meb.gov.tr" adresinde yayımladı.

Buna göre il içi yer değiştiren öğretmenler, 27 Haziran 2025 tarihinden sonra görev yaptıkları okullardan ayrılarak yeni görev yerlerinde görevlerine başlayabilecekler.

Tercihlerine yerleşemeyen öğretmenlerden ilk iki tercihinde yer alan eğitim kurumlarına boş norm kadro oluştuğu takdirde atanmak üzere sıra kaydına alınacak.

Oluşturulan bu sıra kaydına göre 18 Haziran 2025 ve 11 Ağustos 2025 tarihlerinde atamalar gerçekleşecek.

Atama sonuçlarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz.