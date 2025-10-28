Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin kasım ara tatilinde gerçekleştireceği mesleki çalışma haftasının çevrim içi olacağını açıkladı

ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılacak mesleki çalışma haftasının çevrim içi gerçekleştirileceğini duyurdu.

Bakan Tekin, öğretmenlerin bu dönemi verimli değerlendirebilmeleri için gerekli hazırlıkların yapıldığını belirterek, 'Ara tatilde öğretmen arkadaşlarımız mesleki gelişim anlamında seminer dönemi diye tanımladığımız bu haftayı eğitim öğretime hazırlık dönemi olarak değerlendiriyorlar. Biz de öğretmen arkadaşlarımızın bu süreçte eğitim öğretim süreçlerine hazırlık yapabilmeleri için gerekli tedbirleri aldık.' dedi.

Öğretmenlerden gelen talepler doğrultusunda sürecin çevrim içi olarak planlandığını ifade eden Tekin,mesleki çalışma haftasının Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden yürütüleceğini belirterek, 'Öğretmen arkadaşlarımız bu seminer dönemini evlerinden veya istedikleri yerden uzaktan eğitime katılarak almış olacaklar' ifadelerini kullandı.