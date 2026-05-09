Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin Karayolu Trafik Haftası kapsamında Trafik Eğitim Parkı'nda düzenlediği programda öğrenciler, teorik ve uygulamalı eğitimlerle trafik kurallarını öğrendi.

ŞANLURFA (İGFA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'na bağlı Trafik Eğitim Parkı'nda düzenlenen etkinlik, çocuklara trafik bilinci ve kültürünü kazandırmak amacıyla kapsamlı bir şekilde planlandı.

Programa, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şerif Bozkurt, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mithat Can Kutluca, Genel Sekreter Yardımcısı Vedat Akıllı ve Ulaşım Daire Başkanı Mahmut Kaysı da katılarak öğrencilerle yakından ilgilendi.

Eğitim programı, Gümüşören İlköğretim Okulu'ndan gelen öğrencilere sınıflarda verilen teorik bilgilerle başladı. Ardından, minyatür bir şehir ortamında akülü araçlarla uygulamalı eğitim yapıldı. Çocuklar bu sayede hem eğlendi hem de trafik kurallarını pekiştirme fırsatı buldu.

Trafik polislerinin rehberliğinde gerçekleşen uygulamalı eğitimlerde; yonca kavşak, yaya geçitleri, üst geçitler, sinyalizasyonlu kavşaklar ve dönel kavşaklarda uyulması gereken kurallar öğretildi.

Programın sonunda Başkan Vekili Şerif Bozkurt ve Genel Sekreter Mithat Can Kutluca tarafından öğrencilere okuma kitapları hediye etti.