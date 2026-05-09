Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Akran Zorbalığı Farkındalık Eğitimi' programları devam ediyor. Esertepe Aile Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitim programı ile çocukların güvenli, mutlu ve sağlıklı ortamlarda gelişimlerini sürdürebilmesi için ebeveynlerle bir araya gelerek akran zorbalığının tanınması, etkilerinin değerlendirilmesi ve çözüm yollarına ilişkin farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

İlki Çayhane Çocuk Etkinlik Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitimin ikincisi Esertepe Aile Yaşam Merkezi'nde düzenlenirken eğitime yaklaşık 70 ebeveyn katıldı. Eğitim programı ile çocukların güvenli, mutlu ve sağlıklı ortamlarda gelişimlerini sürdürebilmesi için ebeveynlerle bir araya gelerek akran zorbalığının tanınması, etkilerinin değerlendirilmesi ve çözüm yollarına ilişkin farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Sosyolog ve Aile Danışmanı Zuhal Arıduru, eğitime ilişkin şunları söyledi:

'Bu eğitimin temel amacı akran zorbalığının sadece çocuklar arasında yaşanan bir sorun olmadığını ebeveyn tutumlarının bu noktada ne kadar belirleyici olduğunu gösterdik. Katılımcılarımıza çocuklarla sağlıklı iletişim kurmaları, onları doğru gözlemeleri için rehberlik etmiş olduk. Hedefimiz her çocuğun her alanda kendini güvende hissettiği, anlaşıldığı, duyulduğu empati dolu bir gelecek inşa etmek.'