Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Eğitim ve Bilim Merkezi, mayıs ayı boyunca çocuklara yönelik çevre ve bilim temalı atölye programlarıyla minikleri eğlence dolu bir yolculuğa çıkaracak. Atölye çalışmaları ve eğitimlerle çocuklara çevre farkındalığı kazandıran programların, bilimsel düşünme becerilerini de artırması hedefleniyor.

BALIKESİR (İGFA) - Çevreye duyarlı ve bilinçli nesiller yetişmesine katkı sunmak amacıyla hizmet veren Çevre Eğitim ve Bilim Merkezi (ÇEBİM) Mayıs ayı atölye ve eğitim programı açıklandı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Çevre Eğitim ve Bilim Merkezi'nde, farklı yaş gruplarına yönelik hazırlanan program kapsamında öğrencilerin eğlenerek öğrenme imkânı bulması ve çevre bilinci kazanması hedefleniyor. Çeşitli kurum ve kuruluşların katkılarıyla gerçekleştirilecek atölye ve eğitimlerde; su varlıkları, biyolojik çeşitlilik, sürdürülebilirlik, su tasarrufu ve yeşil dönüşüm gibi önemli konular ele alınacak.

ÇEVRE DOSTU YAŞAM ALIŞKANLIKLARI KAZANDIRILACAK

Çamlık'ta bulunan Çevre Eğitim ve Bilim Merkezi'nde düzenlenecek programlarda çocuklara çevre dostu yaşam alışkanlıkları kazandırılması hedeflenirken uygulamalı çalışmalarla bilimsel farkındalıklarının artırılması amaçlanıyor. ÇEBİM bünyesinde gerçekleştirilecek bilim ve tasarım atölyelerinde öğrenciler; takımyıldızı tasarımı, topaç yapımı ve akciğer modeli oluşturma gibi etkinliklerle bilimsel süreçleri deneyimleme fırsatı bulacaklar. Farklı yaş gruplarına özel olarak planlanan program ile çocukların erken yaşta çevre bilinci kazanması, doğayla bağ kurması ve bilimsel düşünme becerilerinin geliştirilmesi de sağlanacak.

ÇOCUKLAR BİLİMLE BULUŞACAK

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Çevre Eğitim ve Bilim Merkezi aracılığıyla çocukları bilimle buluşturmaya ve çevreye duyarlı bireyler yetiştirmeye yönelik çalışmalarını Aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda 11 Mayıs'ta 14.00 ila 15.00 saatleri arasında ilkokul öğrencilerine yönelik 'Su Varlıkları' eğitimi, 12 Mayıs'ta 10.30 ila 11.30 saatleri arasında 'Orman ve Toprak Ekosistemi' ve aynı gün ortaokul ile lise öğrencilerine yönelik 14.30 ila 15.30 saatleri arasında 10 Riders Motosiklet Derneği'nin katkılarıyla 'Motosikletin Daha Az Karbon Salınımı ve Trafikteki Etkileri' adlı eğitim programı gerçekleştirilecek. 13 Mayıs'ta SÜRÇED'in destekleriyle ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik 14.30-15.30 saatleri arasında 'Dünyayı Koruyacağıma Söz Veriyorum' adlı eğitim gerçekleştirilecek. Çevre Eğitim ve Bilim Merkezi'ndeki programlar; 14 Mayıs'ta 10.30 itibarıyla 'Su Tasarrufu Eğitimi' ve 14.30'da 'Gökyüzünü Keşfet: Takım Yıldızı Tasarım Atölyesi', 15 Mayıs'ta 10.30 ve 14.30 saatlerinde iki seans halinde yapılacak 'Minik Ustalar: Topaç Yapım Atölyesi' ile devam edecek. 18 Mayıs'ta saat 10.30 ve 14.30'da 'Biyolojik Çeşitlilik' ile ilgili ilkokul öğrencilerine yönelik eğitim gerçekleşecek. 20 Mayıs'ta SİSKAD Derneği katkılarıyla saat 10.30'da 'Arıcılık, Yeşil Dönüşüm ve Döngüsel Ekonomi', 14.30'da SÜRÇED'in katılımıyla 'Dünyayı Koruyacağıma Söz Veriyorum' adlı eğitim düzenlenecek. 21 Mayıs'ta ise lise öğrencilerine yönelik 'Biyolojik Çeşitlilik' eğitimi 10.30 ve 14.30'da Ayvalık ile Balıkesir temalarında gerçekleşirken ayın son programı 22 Mayıs'ta 10.30 ve 14.30'da iki seans halinde gerçekleşecek olan 'Nefesin Yolculuğu: Akciğer Modeli Yapım Atölyesi' ile sona erecek.