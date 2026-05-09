Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl ilkini gerçekleştirdiği Uluslararası Balıkesir GastroFest vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği adeta mitingi andıran bir açılışla başladı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve tüm CHP'li büyükşehir belediye başkanlarıyla birlikte açılış kurdelesini kesen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 'Balıkesir'imizin; tarihiyle, doğasıyla, tarımıyla olduğu kadar mutfağıyla da eşsiz bir şehir' dedi.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir'in kadim mutfak kültürünü geleceğe taşırken kentin köklü geçmişiyle harmanlanan birbirinden değerli gastronomi mirasını gözler önüne seren 1. Uluslararası Balıkesir Gastronomi Festivali Avlu'da görkemli bir açılışla kapılarını ziyaretçilere açtı. Avlu Yaşam Merkezi'ni tıklık tıklım dolduran vatandaşlar festivali miting alanına çevirdi. Bereketli toprakları, eşsiz lezzetleri ve doğasıyla öne çıkan kentin mutfağını dünyaya tanıtmak için bu yıl ilk defa Uluslararası Balıkesir Gastrofest'i hayata geçiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, festival açılışını da tüm CHP'li büyükşehir belediye başkanları ile birlikte gerçekleştirdi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Festival Moderatörü Akademisyen Şef Dr. Esat Özata sunumunu gerçekleştirdi. Balıkesir sofrasına ait ürünleri sergileyen ve unutulmaz lezzetleri tanıtan Şef Levent Kaynak Balıkesir'in coğrafi işaretli lezzetlerini tanıttı.

AVLU MİTİNG ALANINI ARATMADI

Bu yıl ilk kez düzenlenen 1. Uluslararası GastroFest'te vatandaşlardan rekor katılım oldu. Avlu Yaşam Merkezi'nde on binleri aşkın katılımın olduğu festivalin ilk gününde Avlu adeta miting alanını andırdı. 8-9-10 Mayıs tarihlerinde lezzet tutkunlarını ağırlayacak olan festivalde; bir yandan yerel üreticiler, küresel şeflerle buluşturulurken diğer yandan da coğrafi işaretli ürünlerin markalaştırılması ve 'Atıksız Mutfak Hareketi' ile sürdürülebilir bir gastronomi vizyonu oluşturulması hedefleniyor. Aralarında; Danilo Zanna, Sahrap Soysal, Esat Özata, Eren Kaşıkçı (Kızılsakal), Esra Tokelli, Maria Ekmekçioğlu gibi birbirinden değerli sektör profesyonelinin festivali boyunca gerçekleştireceği söyleşiler ve gastro şovlarla renklenen festivalin ilk gününde lezzet dolu etkinlikler vatandaşlardan tam not aldı.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLARINDAN AHMET AKIN'A TAM DESTEK

Ayrıca bu görkemli festivale, Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen Büyükşehir Belediye Başkanları da katılarak Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın yanında yer aldılar. Festivali oldukça beğenen başkanlar, stantları ilgiyle inceledi ve Balıkesir'in eşsiz lezzetlerini tek tek deneyimledi. Balıkesir'in marka değerine büyük katkı sunan festivali oldukça başarılı bulan başkanlar, Başkan Ahmet Akın'ı tebrik etti.

'BALIKESİR OLARAK BU DAYANIŞMANIN GÜÇLÜ BİR PARÇASI OLMAKTAN GURUR DUYUYORUZ'

Gastronominin bir festivalin ötesinde Balıkesir'in kalkınma hikâyesinin en güçlü taşıyıcılarından biri olduğunu söyleyerek festivalin açılış konuşmasını gerçekleştiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 'Biz 20 ilçe belediye başkanlarımız ile birlikte tam bir kardeşlik anlayışı içerisindeyiz. 20 belediye başkanımızla birlikte biz kardeşiz ve Balıkesir için çalışıyoruz. Onlara da huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Sayın Valimize de her zaman verdiği destekler için çok teşekkür ediyorum. Ticaret Odası Başkanımız, Ticaret Borsamız, tüm kurumlar hepimiz birlik içinde çalışıyoruz. Bugün buraya katılan herkese çok teşekkür ediyorum ama en büyük teşekkürüm Balıkesir aileme. Bu saatten sonra artık gastronominin merkezi olarak Balıkesir'e herkesi davet ediyoruz. Balıkesir'de üreticiden tüketiciye kooperatiflerimize kadar girişimcilik ruhunu artıran her türlü çalışmayı iki senedir var gücümüzle gerçekleştiriyoruz. Balıkesir Kuvayımilliye'nin başşehri. Burası milli birliğin, beraberliğin tam da merkezi. Onun için bizde ayrımcılık olmaz kucaklaşma olur.'