Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara kaliteli, hesaplı ve güvenilir gıdaya erişim imkânı sunan TEK Marketler'de yeni bir farkındalığa imza attı.

TEKİRDAĞ (İGFA) - Açıldıkları günden bu yana vatandaşların öncelikli tercihi haline gelen TEK Marketler, 9-15 Mayıs Çölyak Hastalığı Farkındalık Haftası kapsamında glüten hassasiyeti ve çölyak hastalığı olan bireyler için farkındalık oluşturdu. Sosyal belediyecilik anlayışını büyütecek ve farkındalık oluşturacak uygulama ile tamamı glütensiz ve katkısız birçok ürün TEK Market raflarında yerini aldı.

ÇÖLYAK HASTALIĞINA FARKINDALIK OLUŞTURULDU

Büyükşehir Belediyesi hayatın her alanında ihtiyacı olan vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda glüten hassasiyeti olan vatandaşlar için TEK Marketler'de hazırlanan bölümde glütensiz kek ve kurabiye çeşitlerinden makarnaya, ekmek çeşitlerinden una kadar birçok ürün satışa sunuldu.

GLÜTENSİZ ÜRÜNLER RAFLARDA YERİNİ ALDI

TEK Market raflarında yerini alan ürünlerle birlikte hem vatandaşların glütensiz ürünlere erişimi kolaylaşıyor hem de çölyak hastalığı konusunda farkındalık oluşturuluyor. TEK Marketler'de oluşturulan glütensiz ürünlerin bulunduğu alanda kek ve kurabiye çeşitleri, makarna, ekmek, un ve nişasta bazlı karışımlar gibi temel ürün grupları raflardaki yerini aldı.

GLÜTENSİZ GIDAYA PRATİK ERİŞİM İMKÂNI

Çölyak Hastalığı Farkındalık Haftası kapsamında glütensiz ürünler, mağaza içerisinde oluşturulan özel bir bölümde 'Glütensiz Ürünler' ibaresi ve dikkat çekici logo ve etiketler eşliğinde vatandaşların kolayca ulaşabileceği şekilde satışa sunuldu. Uygulama özellikle çölyak hastaları ve glüten hassasiyeti bulunan bireyler için alışveriş sürecini daha pratik hale getiriyor.

Çölyak Hastalığı Farkındalık Haftası kapsamında hayata geçirilen uygulamayla, vatandaşlardan gelecek talep doğrultusunda ürünlerin düzenli olarak TEK Market ürünleri arasına dâhil edilmesi planlanıyor.

SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞINI BÜYÜTEN UYGULAMA

Uygulamanın, toplumun her kesiminin ihtiyaçlarına duyarlı bir yerel yönetim anlayışının yansıması olduğuna dikkat çeken Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, 'Glüten hassasiyeti bulunan vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştırmak ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla glütensiz ürünler TEK Market raflarında yerini aldı. Çölyak hastası olmamakla birlikte glütensiz beslenmeyi tercih eden vatandaşlarımız da bu ürünlere rahatlıkla ulaşabilecekler. Çölyak hastası ve glütensiz yaşamı benimseyen, bu alanda hassasiyet gösteren tüm vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.' diye konuştu.