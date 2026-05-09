ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde sahiplendirme çalışmaları aralıksız sürüyor. Bakımevine getirilen sahipsiz hayvanlar önce sağlık kontrolünden geçiriliyor, yaralı ve travmalı olanların tedavi süreçleri tamamlanıyor. Rehabilitasyon süreci tamamlanan hayvanlar ise sahiplendirme alanlarında kendilerine uzanacak sıcak bir eli bekliyor. Uzman veteriner hekimler gözetiminde bakım ve tedavileri yapılan can dostlar, gerekli yasal işlemlerin ardından yeni yuvalarına kavuşturuluyor.

REHABİLİTASYON SÜRECİNİN ARDINDAN SAHİPLENDİRİLİYOR

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde görev yapan Uzman Veteriner Hekim Osman Samsunlu, 'Tedavi ve rehabilitasyon tamamlanan can dostlarımız sahiplendirme bölmelerine alıyoruz. Sahiplendirilmeyi bekleyen hayvanlarımız, arka tarafta bulunan yaklaşık bahçemizde yeni yuvalarını bekliyor. Hayvan sahiplenmek isteyen vatandaşlarımız, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında gerekli belgeler ve nüfus cüzdanı fotokopisi ile başvurarak bu hayvanlarımızı sahiplenebiliyor' ifadelerini kullandı.

ONLARI TANIDIKÇA VAZGEÇEMİYORSUNUZ

Rehabilitasyon Merkezi'nden hayvan sahiplenmeye gelen Fikret Ferhatoğlu, barınaktan özellikle engelli ve yaşlı hayvanları sahiplenmeyi tercih ettiklerini söyledi. Sahiplendirme sürecinde kendilerine her türlü kolaylığın sağlandığını ifade eden Ferhatoğlu, 'Genelde barınakları zaman zaman ziyaret ediyoruz. Ağırlıklı olarak engelli ve yaşlı hayvanları seçerek sahipleniyoruz. Çünkü onları çok fazla tercih eden olmuyor. Bu şekilde de barınağa destek olmaya çalışıyoruz. Sahiplendirme sürecinde burada zor durumda olan hayvanlarla ilgili veteriner hekimlerden bilgi alıyoruz. İşlemlerde bize her türlü kolaylık sağlanıyor. İnşallah tüm barınaklarımız böyle olur' dedi.

SATIN ALMAYIN, SAHİPLENİN

Sokak hayvanlarına gönüllü olarak destek veren Figen Özkan ise yıllardır emek verdikleri can dostları için yuva arayışında olduklarını belirterek, vatandaşlara barınakları ziyaret etme çağrısı yaptı. Barınaktan köpek sahiplenen ve gönüllü olarak destek veren Figen Özkan, 'Satın almayın, sahiplenelim. Barınaklarımızda o kadar güzel köpeklerimiz var ki, cins ayırt etmeksizin sahiplenilmeyi bekliyorlar. Personel çok ilgili, alakalı ve güler yüzlü. Bu anlamda çok şanslıyız' diye konuştu.