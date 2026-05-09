Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 4-10 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası kapsamında güvenli çalışma koşullarını yaygınlaştırmak amacıyla 'Yılın İSG Ödülleri' ile 'Benim Gözümden Güvenli Çalışma' temalı fotoğraf yarışması ödül töreni düzenlendi.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, insan odaklı belediyecilik anlayışı ile toplumda farkındalık oluşturan uygulamalarına devam ediyor.

İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla her yıl 4-10 Mayıs tarihleri arasında ulusal düzeyde kutlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası kapsamında, Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 'Yılın İSG Ödülleri' ile 'Benim Gözümden Güvenli Çalışma' temalı fotoğraf yarışmasının ödül töreni düzenlendi.

YARIŞMADA 331 ESER YER ALDI

ABB Konferans Salonunda gerçekleştirilen ödül töreninde fotoğraf yarışmasına katılan 331 eser arasından dereceye giren ilk 3 esere ödül verildi. Fotoğraf yarışmasında birinci, ikinci ve üçüncü olan fotoğraflara 'https://yarisma.meditek.tr/sonuclar' internet adresi üzerinden ulaşılabiliyor.

Etkinlik süresince; İSG alanında faaliyet gösteren ABB birimleri farkındalık stantlarında katılımcılara tanıtım ve bilgi paylaşımında bulundu.