Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen Uluslararası Antalya Foodfest Gastronomi Festivali, Akdeniz yeşillikleri hasadı ile başladı. Birbirinden farklı yeşillikler, yenilebilir çiçeklerle dolu serada hasat yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, 'Bereketli topraklarımızla gastronominin de başkenti olacağız' dedi.

ANTALYA (İGFA) - Yerli üreticiyi desteklemek, gastronomi turizmine katkı sunmak ve Antalya'nın yöresel ile coğrafi işaretli ürünlerini dünyaya tanıtmak amacıyla düzenlenen 5. Uluslararası Antalya FoodFest Gastronomi Festivali, geleneksel hale gelen hasat etkinliği ile başladı. Festivalin en sevilen buluşmalarından biri olan hasat etkinliği bu yıl rengarenk sebzeleri ve Akdeniz coğrafyasına özgü aromatik otlarıyla öne çıkan Serik ilçesindeki Erüst Tarım Çiftliği'nde düzenlendi. Hasat etkinliğine Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, meclis üyeleri, Şef Arda Türkmen, Elif Korkmazel, yerli ve yabancı şefler katıldı. Başkan Vekili Özdemir, bağ makasını eline alarak, firma sahibi Mustafa Erüst ve konuk şeflerle birlikte serada brokolini, kale, latin çiçeği ve yenilebilir çiçek hasadı yaptı. Hasat sırasında çiçeklerin tadına bakan Başkan Vekili Büşra Özdemir, çek lezzetli olduğunu ifade etti.

ANTALYA GASTRONOMİYE DOYACAK

Bundan 4 yıl önce 2022 yılında 'Antalya'dan dünyaya mottosuyla' yola çıkan Uluslararası FoodFest Antalya Gastronomi Festivali'nin beşinci kez kapılarını açacağını söyleyen Başkan Vekili Özdemir, 'Festivalimizi Mustafa Erüst'un ev sahipliğinde Erüst Tarım'da gerçekleştirdiğimiz hasat ile başlatıyoruz. Çok kıymetli bir hasat gerçekleştiriyoruz. Çok da farklı deneyimler yaşıyoruz. Biz Antalya olarak 12 ay yaşayan bir turizm kentiyiz. Biz tarımın, turizmin başkentiyiz ama biz bu bereketli topraklarla gastronominin de başkenti olma yolunda bir yolculuğa çıktık. Bu yıl da 'Her sofra başka bir hikaye' mottosuyla çıktık bu yola. Tüm yerli ve yabancı misafirlerimizle birlikte üç gün boyunca Antalya'mıza yakışan bir festival yapmayı planlıyoruz' dedi.

RENGARENK HASAT

Erüst Tarım Sahibi Mustafa Erüst de FoodFest Antalya Gastronomi Festivali'nin hasat etkinliğine ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, 'Üretmiş olduğumuz yenilebilir çiçekler, ıtri bitkiler, doğa yeşillikleri ürettiğimiz seramızdayız. Şeflerin son dokunuşları olan çiçekler lezzetiyle farklılık yaratarak tabakları süsleyecek' diye konuştu.