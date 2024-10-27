Konya’nın önemli turizm destinasyonlarından olan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi’nde öğrenciler sakallı ejder ve dal böceği gibi tropikal bölgelerde yaşayan canlılarla buluşuyor.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi tarafından Konya’ya kazandırılan ve Avrupa’nın en büyük kelebek uçuş alanına sahip Konya Tropikal Kelebek Bahçesi’nde öğrenciler 45 farklı türde on binlerce kelebek, 98 türe ait yaklaşık 20 bin adet bitkinin yanı sıra tropikal bölgelerde yaşayan egzotik hayvanları da yakından görme fırsatı buluyor.

Bahçe içerisinde gerçekleştirilen Doğa Eğitim Programı ile çocuklara “Böceklerin Renkli Dünyasını Keşfet, Sürüngenlerle Tanışalım, İlginç Canlılar Arasındayım” konuları uzman biyologlar tarafından anlatılıyor.

Anasınıfından üniversiteye kadar olan ve şehir dışından da gelen öğrencilerin de faydalanabildiği eğitimlerde Avustralya çöllerde yaşayan sakallı ejder özellikle çocukların ilgisini çekiyor. Zararsız olan ejder uzun, kalın kuyruğu ve boynundaki dikenli sakalıyla dikkat çekiyor. Sakallı ejderin yanı sıra dal böceği, kral yılan, dev salyangoz ve tarantula gibi hayvanlar da öğrencilerin tanıştığı egzotik canlılar arasında yer alıyor.

Doğa Eğitim Sınıfında çocuklara ve gençlere kelebekler ile canlıları 3 farklı derste anlattıklarını söyleyen Biyolog Nimet Yurtsever, “Burada çocuklar canlılarla temas ediyor. Sürüngenlerde yılan veya sakallı ejderle direkt temas halindeler. Böceklerde dal böceği ve kelebeklerle temas ediyorlar. İlginç canlılar arasında da eğlenceli ve farklı canlılarla birebir tecrübe kazanıyorlar. Böylelikle canlı ve doğa arasında bir iletişim kuruyorlar. Doğaya çıktıklarında da daha ayrıntılı inceleme şansını elde ediyorlar. Bu şekilde doğayı çocuklara temelden sevdirmeye çalışıyoruz. Hafta içinde 4 ve 17 yaş arası öğrencilerimize eğitimimiz var. Hafta sonu ise il dışından gelen öğrencilerimize hitap ediyoruz. Bazen de üniversite öğrencilerimiz de geliyor onlara da seminer tadında bir etkinlik sunuyoruz” dedi.

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi’nin önemli ölçüde ilgi gördüğünü ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, onlara farklı böcek türlerini tanıtarak zararsız bir şekilde temas kurmaları sağladıklarını belirterek, "Böylece çocuklarımızdaki çekinme ve korku duygusunu, o canlıyı öğrenerek, bilerek ve doğadaki işlevi anlatılarak ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Bu bağlamda çocuk ve gençlerimize uygulamalı olarak doğayı tanıtıyor ve kelebeklerin değişen yaşam formlarını, sürüngenlerin hayatlarını ve ilginç canlıların eğlenceli dünyasını keşfetmelerini sağlıyoruz. Böylelikle öğrencilerimizin doğa, canlı ve böceklerle ilgili bilgi birikimlerinin, doğayı gözlemleme yetilerinin artmasını amaçlıyoruz. Bu anlamda şehir içinden ve şehir dışından tüm öğrencilerimiz ile vatandaşlarımızı hem öğrenmeye hem de kelebeklerin olağanüstü yaşam serüvenini keşfetmesi için bahçemize davet ediyorum” diye konuştu.