ANKARA — Başkent Ankara, önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek uluslararası nitelikteki dev bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek olan 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde, kent genelinde güvenlik ve ulaşım önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Dünyanın gözünün çevrileceği zirve için yürütülen hazırlıklar kapsamında, belirlenen kritik güzergâhlarda bugün itibarıyla geniş kapsamlı park yasakları uygulamaya konuldu.

Güvenlik ve Trafik Önlemleri En Üst Düzeyde

Zirveye katılacak olan yabancı devlet başkanları, diplomatlar ve heyetlerin geçiş güzergâhları ile toplantı alanlarının güvenliğini sağlamak amacıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda bir dizi önlem alındı. Trafik akışının aksamaması ve olası güvenlik risklerinin önüne geçilmesi amacıyla, kentin ana arterleri ve stratejik noktalarında bugünden itibaren araç park edilmesine izin verilmeyecek.

Yetkililer, belirlenen caddelerde kurallara uymayan ve park yasağını ihlal eden araçların çekici marifetiyle ivedilikle kaldırılacağını ve araç sahiplerine cezai işlem uygulanacağını bildirdi.

Sürücülere Uarı: Alternatif Rotaları Kullanın

Emniyet kaynaklarından alınan bilgilere göre, zirve süresince (7-8 Temmuz) hem protokol geçiş saatlerinde hem de gün genelinde trafikte yoğunluk yaşanması bekleniyor. Mağduriyet yaşamak istemeyen başkentli sürücülerin şu hususlara dikkat etmesi öneriliyor:

Tabela ve İşaret Takibi: Park yasağı getirilen cadde ve sokaklardaki geçici uyarı levhalarının dikkatle takip edilmesi.

Toplu Taşıma Tercihi: Zirve günlerinde kent merkezine tıkalı kalmamak adına toplu taşıma araçlarının öncelikli olarak kullanılması.

Alternatif Güzergâhlar: Protokol yolları dışında kalan alternatif bağlantı yollarının tercih edilmesi.

Küresel Siyasetin Kalbi Ankara'da Atacak

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, ittifak üyesi ülkelerin liderlerini bir araya getirerek küresel ve bölgesel güvenlik konularının masaya yatırılacağı kritik bir platform olacak. Ankara, bu tarihi zirveye ev sahipliği yaparak uluslararası diplomasideki ağırlığını bir kez daha ortaya koyacak.

Zirve bitimine kadar şehirdeki yüksek güvenlikli ve temkinli işleyişin devam edeceği öğrenildi.