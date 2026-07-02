İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Kariyer Merkezi ve Beylikdüzü Kent Konseyi iş birliğiyle düzenlenen Uygulamalı Muhasebe Eğitimi'nin dördüncü dönemi sona erdi.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Kariyer Merkezi ve Beylikdüzü Kent Konseyi'nin iş birliğiyle düzenlenen 'Uygulamalı Muhasebe Eğitimi', programının 4.dönemi başarıyla tamamlandı.

Muhasebe alanında kariyer hedefleyen ve mesleki bilgi birikimini geliştirmek isteyen katılımcılar, yaklaşık 2,5 ay süren eğitim programının ardından sertifikalarına kavuştu.

28 kişinin sertifika almaya hak kazandığı törene; İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) Beylikdüzü İlçe Temsilcisi ve Beylikdüzü Kent Konseyi Başkanı İsmail Bozan, Luca Eğitmeni Derya Uyanık ile Beylikdüzü Belediyesi Meclis Üyeleri Süreyya Göktaş ve Gülüs Ertürk katıldı.

İstihdamı desteklemek ve muhasebe alanında nitelikli iş gücünün yetişmesine katkı sunmak amacıyla hayata geçirilen programda, katılımcılar hem mesleki eğitimler hem de kişisel ve profesyonel gelişimlerine yönelik içeriklerle buluştu.

EĞİTİM KARİYER GELİŞİMİYLE DESTEKLENDİ

İSMMMO Beylikdüzü İlçe Temsilcisi İsmail Bozan tarafından yürütülen eğitim programında kursiyerlere; ön muhasebe, genel muhasebe, tek düzen hesap planı, muhasebe kayıtları ve mali müşavirlik mesleğine yönelik uygulamalı bilgiler aktarıldı.

Luca Eğitmeni Derya Uyanık tarafından gerçekleştirilen 'Değerler ve İş Hayatı', 'Kişisel SWOT Analizi' ile 'Vizyon ve Kariyer Yol Haritası' atölyelerinde ise kariyer planlaması, öz değerlendirme ve profesyonel gelişim konularında kapsamlı bilgiler verildi.

Böylece katılımcılar, hem mesleki yetkinliklerini geliştirme hem de iş hayatına daha donanımlı hazırlanma fırsatı buldu.