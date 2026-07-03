Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle ortaöğretim kurumlarının işleyişine ve merkezi sınavla öğrenci alan okulların belirlenme sürecine ilişkin önemli düzenlemeler yaptı.

ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı yönetmelik değişikliği ile merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okul kapsamına alınma süreçlerinde artık yalnızca akademik başarı değil; proje faaliyetleri, sertifikalar, ulusal ve uluslararası yarışma katılımları ile iş birliği çalışmaları da değerlendirme kriterleri arasında yer alacak.

Yeni düzenlemeye göre okul ve programların adaylık süreci ocak ayında başvurularla başlayacak. İl ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinde oluşturulacak komisyonlar değerlendirmelerini şubat ayı sonuna kadar tamamlayacak.

İl teklif komisyonlarının mart ayı sonuna kadar Bakanlığa rapor sunmasının ardından, nisan ayında Bakanlık bünyesinde yapılacak değerlendirmelerle süreç sonuçlandırılacak. Onaylanan okulların en geç mayıs ayı sonuna kadar ilgili valiliklere bildirileceği belirtildi.

Fen liseleri ve sosyal bilimler liseleri ise bu süreçten bağımsız olarak doğrudan Bakanlık onayıyla merkezi sınavla öğrenci alan okul kapsamına alınabilecek.

MESLEKİ VE İMAM HATİP LİSELERİ İÇİN ÖZEL HÜKÜMLER

Mesleki ve teknik eğitim okullarındaki alan ve programların yanı sıra, Anadolu imam hatip liselerindeki program çeşitliliğine dayalı bazı eğitim türleri de ilgili genel müdürlüklerin teklifi ve Bakan onayıyla kapsama dahil edilebilecek.

Düzenlemeyle birlikte izleme ve değerlendirme süreçlerinin Bakanlık koordinasyonunda, il millî eğitim müdürlükleriyle eşgüdüm içinde yürütüleceği de hükme bağlandı.

YABANCI ÖĞRENCİLERE İKİNCİ DİPLOMA İMKÂNI

Yönetmelik değişikliği kapsamında, Türkiye'de resmi ortaöğretim kurumlarından mezun olan yabancı uyruklu öğrencilere talep etmeleri halinde Anadolu lisesi diplomasının Türkçe ve yabancı dilde düzenlenmiş ikinci bir versiyonu verilebilecek.