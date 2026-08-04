Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 5 üniversitesi ve 130 bin üniversite öğrencisi ile bir eğitim şehri olan Konya'da başta Genç Kültür Kart olmak üzere çok sayıda projeyle öğrencilerin eğitim hayatını desteklerden sosyal ve kültürel faaliyetlerden yararlanmalarına katkı sağladıklarını söyledi.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi'nin üniversite öğrencileri için hayata geçirdiği projelerle Konya'da üniversite hayatı daha sosyal, daha üretken, daha avantajlı ve çok daha unutulmaz yaşanıyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın 5 üniversitesi ve 130 bin üniversite öğrencisi ile bir eğitim şehri olduğunu belirterek, 'Üniversite tercihi yapan gençlerimiz için eğitim kalitesi ne kadar önemli ise yaşayacakları şehrin sunduğu imkanlar da o kadar önemlidir. Konya'mız, güvenli şehir yapısı, güçlü ulaşım ağı, öğrenci dostu yaşamı ve sosyal imkanlarıyla gençlerimize çok değerli fırsatlar sunuyor. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak başta Genç Kültür Kart Programı olmak üzere sunduğumuz çok sayıdaki imkanla öğrencilerimizin üniversite yıllarını sadece derslerle sınırlı bırakmıyor; kültür, sanat, spor, gönüllülük ve kişisel gelişim alanlarında da dolu dolu yaşamalarını hedefliyoruz' diye konuştu.

Başkan Altay, Genç Kültür Kart üyelerinin yıl boyunca konserlerden tiyatrolara, sinema gösterimlerinden sahne performanslarına kadar birçok etkinliğe ücretsiz katılabildiğini belirterek, 'Gençlerimizin şehrin kültür ve sanat hayatının aktif bir parçası olmalarını istiyoruz. Düzenlediğimiz festivaller, ücretsiz etkinlikler, doğa kampları, yurt içi ve yurt dışı gezileriyle onların hem yeni deneyimler kazanmalarına hem de güçlü dostluklar kurmalarına katkı sağlıyoruz' ifadelerini kullandı.

Gençlerin sadece etkinliklere katılan değil, üreten bireyler olarak yetişmesini önemsediklerini vurgulayan Başkan Altay, 'KAPSÜL Teknoloji Platformu'ndan Sosyal İnovasyon Ajansı'na, eğitim desteklerinden Gençlik Meclisi'ne kadar örnek projelerimizle gençlerimizi destekliyoruz. Genç Kültür Kart bünyesinde yürüttüğümüz Proje Destek Programı ile öğrencilerimizin sosyal, kültürel, sanatsal ve teknolojik fikirlerini de destekliyoruz. Başarılı bulunan projelere 50 bin liraya kadar ayni destek sağlayarak gençlerimizin hayallerini gerçeğe dönüştürüyoruz. Aynı zamanda gönüllülük sistemiyle gençlerimiz hem topluma katkı sunuyor hem de kazandıkları puanları ulusal markalarda kullanabiliyor. Böylece öğrencilerimiz üretirken aynı zamanda çeşitli avantajlardan da faydalanıyor.' dedi.

Genç Kültür Kart, üniversite öğrencilerinin eğitim hayatını yalnızca kampüsle sınırlı bırakmıyor; kültür-sanattan spora, gönüllülük faaliyetlerinden proje desteklerine, seyahat imkanlarından ulaşım desteğine kadar çok yönlü fırsatlar sunarak üniversite yaşamını daha sosyal, üretken ve avantajlı hale getiriyor.

Genç Kültür Kart kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan ulaşım desteği şehir dışında yaşayan öğrenciler için önemli kolaylık sağlıyor. Bu destek kapsamında öğrencilerin memleketlerinden Konya'ya geliş ve eğitim dönemleri sonunda memleketlerine dönüş ulaşım biletleri karşılanarak hem öğrencilerin hem de ailelerinin yükü hafifletiliyor.

YENİ KAYIT YAPTIRAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İÇİN TOPLU ULAŞIM 10 GÜN ÜCRETSİZ

Her sene olduğu gibi bu yıl da Konya'daki üniversitelere kayıt yaptıran gençler, üniversitelerin kendilerine verdiği öğrenci kartlarıyla, Büyükşehir'e ait otobüs ve tramvaylardan ilk kullandıkları andan itibaren 10 gün süreyle ücretsiz olarak faydalanabilecek.