Sakarya Büyükşehir Belediyesi, teknolojiye ilgi duyan gençlere yönelik düzenlediği ‘Etik Hacker’ ve ‘Oyun Geliştiricisi’ yarışması için başvuru sürecinde sona yaklaşılıyor. Ortaokul ve lise çağındaki öğrencilere yönelik düzenlenen yarışmaya son başvuru tarihi 9 Mayıs Cuma.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, gençlerin dijital dünyadaki yeteneklerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine olanak tanıyacak ‘Genç Yazılımcı Proje Yarışması’na başvurular 9 Mayıs Cuma günü sona eriyor.

Etik hackerlık ve oyun geliştirme gibi günümüzün yükselen alanlarına odaklanan yarışma, teknolojiye ilgi duyan gençleri üretmeye, düşünmeye ve çözüm odaklı projeler geliştirmeye teşvik ediyor.

İKİ FARKLI BAŞLIK

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen yarışma; bireysel katılıma açık “Etik Hacker” kategorisi ve bireysel ya da takım halinde (en fazla üç kişilik) katılım sağlanabilen “Oyun Geliştiricisi” kategorisi olmak üzere iki başlıkta gerçekleştiriliyor.

TEMALI OYUN VE SİBER GÜVENLİK

Yarışmanın “Etik Hacker” kategorisinde katılımcılar bireysel olarak yarışacak, güvenlik açıkları içeren uygulamalarda zafiyetleri tespit etmeye çalışacak. “Oyun Geliştiricisi” kategorisinde ise bireysel ya da en fazla üç kişilik takımlar, çevre temizliği, trafik yönetimi, su tasarrufu ve şehir planlama gibi temalarda belediye hizmetlerine yönelik dijital oyunlar geliştirecek.

ÖDÜLLER

– 1’incilik ödülü: 20.000 TL

– 2’ncilik ödülü: 15.000 TL

– 3’üncülük ödülü: 10.000 TL

Teknolojiyle ilgilenen ve yeteneklerini ortaya koymak isteyen gençlerin, 9 MayısCuma gününe kadar başvurularını tamamlaması gerekiyor.

