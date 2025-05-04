KKTC (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Çocuk Evleri Sitesi ve Çocuk Evlerinde korunma ve bakım hizmetinin sağlanmasının yanı sıra çocukların bireysel farklılıkları ve ihtiyaçları dikkate alınarak, potansiyelleri doğrultusunda, teknolojik gelişmelere ilgili ve farkındalık sahibi, güçlü bireyler olarak yetişmelerini sağlamak için akademik, sosyal, kültürel alanlarda gelişimlerini destekleyici çalışmalar da yürütülüyor.

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST KKTC’de Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Batman, Burdur, Düzce, Giresun, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, Kırıkkale, Konya, Mardin, Mersin, Siirt, Şanlıurfa ve Yozgat'ta bulunan kuruluşlarımızda hizmet verilen 136 çocuk başvuruda bulundu.

Başvuruların ardından Bakanlık ve Limak Holding’in ortak projesi olan Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi'nde yer alan farklı mühendislik programı kız öğrenciler ile bakım altında olan çocuklar yüz yüze/çevrimiçi formatlarda bir araya getirilerek teknik çalışmalar yürütüldü.

Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesinden ilkokul 2., 3. ve 4. sınıfa giden 6 çocuk belirlenerek, "Uluslararası Çocuk Bilim Yarışması-Doğa, Çevre ve Sürdürülebilirlik" alt alanında yarışmaya başvurdu.

Bu kapsamda çocuklar, tarlalara ekilen ürünleri ve su kaynaklarımızı koruyabilecekleri bir robot geliştirmek üzere çalışmalarına başladı. Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığının TEKNOFEST KKTC'deki standında projelerini sergileyen çocukların geliştirdikleri doğa dostu "Tarla Faresi" isimli projeyle çiftçilerin ürün verimliliklerini artırabilecek ve su kaynaklarını israf etmeden sulama yapabilecekleri robot geliştirdi.

Ayrıca Ankara Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğünde bakım altında olan çocuklar, "İnsansız Su Altı Aracı- Suijin" projesiyle de yarışmaya başvurdu.

Öte yandan çocuklar bilim şenliğinde çalışmalarını yürüttükleri, led ışıklı oyun, 3d kalem çalışması, 3d yazıcıda basılmış "XOX" oyunu projelerini de stantta sergiliyor.

TEKNOFEST KKTC'de ziyaretçilere projelerini tanıtan çocuklar, yoğun ilgiyle karşılaştı.

Çocuklar, standı ziyaret eden savunma sanayi firmalarının üst düzey yöneticilerine de projelerini tanıtma fırsatı buldu.

BAKAN GÖKTAŞ’TAN TEKNOFEST’E KATILAN ÇOCUKLARA DESTEK PAYLAŞIMI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, TEKNOFEST KKTC’ye katılan devlet himayesindeki çocuklara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"Devlet himayesindeki evlatlarımızla gurur duyuyorum" diyen Bakan Göktaş, paylaşımında, "Bakanlık olarak korunma ve bakım altındaki çocuklarımızın potansiyelleri doğrultusunda, teknolojik gelişmelere ilgili ve farkındalık sahibi güçlü bireyler olarak yetişmelerini sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.