İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından gençleri denizle, havuzla buluşturacak programların ilki Oasis Aquapark Çeşme ile başlatıldı. Dev kaydıraklarda ve dalga havuzlarında eğlenen gençler arkadaşlarıyla keyifli bir gün geçirdi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yaz mevsiminde gençleri deniz ve havuzla buluşturmak için düzenlediği etkinlik dizisinin ilki Oasis Aquapark Çeşme ile başladı. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından “İzmir’in Gençlerine Su Gibi Eğlence” sloganıyla oluşturulan programın ilk etkinliğinde katılımcılar eğlenceye doydu. Gün boyunca dev kaydıraklar ve dalga havuzlarında eğlendiler, su savaşları yaptılar, DJ performanslarına eşlik ederek dans ettiler.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin https://www.gencizmir.com internet sitesi aracılığıyla başvurularını tamamlayan 18-30 yaş arası genç kafile Tarihi Havagazı Fabrikası’ndan saat 09.00’da yola çıktı, 18.30’da ise kent merkezine geri döndü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik Çalışmaları Şube Müdürlüğü’nde klinik psikolog olarak görev yapan Çisem Ilgar, “Başkanımızın talimatı ve vizyonuyla gençlerin sosyal hayata eşit katılımını desteklemek amacıyla etkinlikler sürdürüyoruz. Gençlik kamplarımız, gezilerimiz oluyor, bu kapsamda aqua parktayız. Gençlerimizin güzel vakit geçirmelerini istiyoruz. Oyunlarımız, yemek programımız var. Gençlerimizin iyi olma hallerini desteklemek istiyoruz. Onların da yoğun talepleri oluyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, gençlere kucak açmaya ve birlikte projeler geliştirmeye devam edecek” dedi.

“Tatil imkânı olmayan gençlerimizi ağırlıyoruz” İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki olan İZENERJİ AŞ ortaklığıyla işletilen tesis Oasis Aquapark’ın Müdürü Ahmet Hakan Foral, “Tatil imkânı bulunmayan gençlerimizi ağırladığımız için mutluyuz. Kaydırak ve havuzlarımızda eğleniyorlar. Bu sosyal projeyi İzmir Büyükşehir Belediyesi ortaklığıyla yapıyoruz. Gördüğüm kadarıyla herkes mutlu” ifadelerini kullandı.

Denizli’den İzmir’e gelerek kafileye katılan öğrenciler Melis Dinger ile Suruşallah Yar etkinliği güzel ve eğlenceli bulduğunu belirtti. Dinger, “Bu etkinliğe seçildiğim için şanslı hissediyorum. Bu sıcaklarda çok iyi oluyor. İzmir’e sık sık gelip gidiyorum. Genç İzmir sayesinde tanıştığım çok arkadaşım var. İzmir’i çok seviyorum, burada yaşamak istiyorum. Bu etkinlikleri herkes denemeli” diye konuştu.

Suruşallah Yar ise, “Derslerin yoğunluğundan sonra güzel oluyor. Benim de burada okuyan arkadaşlarım var. İzmir muhteşem. Bu etkinlikleri herkese tavsiye ediyorum” dedi.

“İlk defa aqua parka geldim, çok keyifli” Etkinliğe katılan Aylin Karagöz de, “Günümüz çok eğlenceli geçiyor. İlk defa aqua parka geldim. Korkuyordum ama kaydırakların hepsinde çok eğlendim, keyifliydi. Öğrenci olduğumuz için ücretsiz olarak bu tarz etkinliklere katılmak bizim için çok önemli. Çünkü düşük bütçeyle geçiniyoruz” ifadelerini kullandı.

Oğuz Kaan Şengel ise, “Ben de ilk kez katılıyorum. Bu sıcak günlerde böyle bir etkinlik çok zevkli. Böyle etkinliklerin daha da artması gerektiğini düşünüyorum. Bu programlar 18-30 yaş arasındaki kişilerin sosyalleşebileceği bir alan oluşturuyor. Teşekkür ederiz” dedi.

“İzmir’de genç olmak çok güzel” Programdan mutluluk duyduğunu belirten İzmirli genç Gece Keskin şöyle konuştu: “Bu ekonomik ortamda imkânı olmayan insanlar elbette var. Bize bu olanağı sağlayan herkese teşekkürler. Genç İzmir’i seviyoruz, iyi ki var. Ayırt etmeden herkese eşit bir şekilde tatil, eğlence, aktivite, seminer, kurs olanağı veriyor. Bu çok değerli bir şey. İzmir’de genç olmak çok güzel. Başkanımız Cemil Tugay’ı çok seviyorum. Teşekkür ederim”

“Her şey dört dörtlük” İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği kamplara ve etkinliklere daha önce de katıldığını aktaran Can Gören ise, “Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesi bu konuda gerçekten gençlere destek oluyor. Her şey dört dörtlük. İzmir denince akla çok güzel şeyler geliyor. Hayat güzel, Genç İzmir ile kalın demek istiyorum” diye konuştu.

Yurt dışından gelen misafirler de memnun Avrupa’dan İzmir’e gelen genç öğrenciler de kafilede yer aldı. Almanya ve Portekiz’den gelen konuklar Çeşme etkinliğinde hoş vakit geçirdi. Angus Duncan Campos de Carvalho McGill, “Kendimi iyi hissediyorum. İyi vakit geçireceğime de inanıyorum. İzmir çok güzel bir yer” dedi. Leyre Lahnemann Yagüe ise, “İzmir özellikle yaz tatili için mükemmel bir şehir” ifadelerini kullandı.

Takvimde her hafta etkinlik İzmirli gençler 30 Temmuz’da da deniz, kum, güneş üçlüsüyle muhteşem bir gün geçirecek. Tarihi Havagazı Fabrikası’ndan saat 09.00’da buluşarak Akarca Plajı’na hareket edecek kafile 18.30’da dönecek.

Ağustos ve Eylül aylarında da eğlenceye devam Program kapsamında 6 Ağustos’ta Çeşme Oasis Aquapark, 13 Ağustos’ta Özdere Gençlik Parkı, 20 ve 27 Ağustos’ta Çeşme Oasis Aquapark, 10 Eylül’de Dikili Plaj Tesisleri ve 17 Eylül Mordoğan Ardıç Plajı etkinlikleri bulunuyor.