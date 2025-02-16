“Etekler ve Pantolonlar” adlı oyun için Edirne Keşan’a gelen Nurseli İdiz, İGFA'ya özel açıklamada bulundu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de Keşan Belediyesi Selim Sesler Tiyatro ve Konferans Salonu’nda "Etekler ve Pantolonlar" adlı oyunu sahneleyen Nurseli İdiz, özel açıklamalarda bulundu.

Keşan’ın kendisi için özel bir yeri olduğunu belirten İdiz, “Keşan’a bir çok etkinlik için gelmiştim ve Keşanlıların ilgi alakası bambaşka idi. Erikli’de düzenlediğimiz Cumhuriyet Defilesi de hayatımın en önemli etkinliklerinden biri idi. Keşan Belediye Başkanı Sayın Mehmet Özcan’a ve Keşanlılara selam ve saygılarımı sunuyorum. Başkan Özcan, kültüre, sanata ve sanatçıya veren değerli isimlerden biri idi. Keşan’da olmak ve Keşanlı tiyatroseverlerle uzun yıllar sonra yeniden bir arada olmaktan ve onların alkışlarını duymak bizleri mutlu etti. Umarım en kısa sürede yine Keşanlılarla başka bir oyunda bulunmayı da istiyorum”diye konuştu.