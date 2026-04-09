Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Üzengili Köyü yakınlarında bulunan ve halk arasında Nuh'un Gemisi'nin izi olarak bilinen Durupınar Formasyonu'nda yapılan yeni bilimsel çalışma, dikkat çeken sonuçlar ortaya koydu.

Nihat AYDIN / AĞRI (İGFA) - Ağrı'da uzun yıllardır şekli ve konumu nedeniyle Nuh'un Gemisi'ne ait olabileceği konuşulan bu alanda ilk kez kapsamlı toprak analizleri gerçekleştirildi.

Araştırma, 2024 yılında bölgede gözlenen bitki örtüsü farklılıkları üzerine başlatıldı. Çalışma, toprak bilimci Bill Crabtree ve Atatürk Üniversitesi'nden Doç. Dr. Mehmet Salih Bayraktutan koordinasyonunda yürütüldü.

Formasyonun iç ve dış kesimlerinden toplam 22 noktadan alınan 88 toprak örneği laboratuvarda incelendi. Elde edilen veriler, bölgenin sıradan bir jeolojik yapıdan farklı olabileceğini ortaya koydu. Yapılan analizlere göre formasyon içindeki toprakta organik madde oranı yüzde 2,93 olarak ölçülürken, çevresindeki doğal zeminde bu oran yüzde 0,98 seviyesinde kaldı.

Potasyum (K₂O) değerinin formasyon içinde yüzde 46,6 daha yüksek olduğu belirlenirken, pH değerinin ise iç alanda daha düşük olduğu tespit edildi.

Bilim insanları, bu farkların istatistiksel olarak anlamlı olduğunu vurgularken, özellikle yüksek organik madde ve potasyum değerlerinin uzun süreli organik bir yapının ayrışmasıyla uyumlu sonuçlar verdiğini ifade etti. Araştırma ekibi tarafından yapılan değerlendirmede, 'Formasyon içindeki toprak, çevresine göre belirgin şekilde farklıdır. Bu durum, geçmişte burada büyük bir organik yapının bulunmuş olabileceğini düşündürmektedir' ifadelerine yer verildi.

Bölgede çalışmaların devam edeceği belirtilirken, 2026 yılı içerisinde jeofizik ve jeolojik araştırmaların genişletilmesi planlanıyor. Bu kapsamda formasyonun yer altı yapısının daha detaylı şekilde incelenmesi hedefleniyor. Durupınar Formasyonu, yıllardır halk arasında Nuh'un Gemisi'nin izi olarak anılırken, yapılan bu bilimsel çalışma ile birlikte bölgenin sadece bir efsane değil, araştırılması gereken önemli bir alan olduğu bir kez daha gündeme geldi.