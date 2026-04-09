ANTALYA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın bilgilendirme toplantısı, Mavi Vatan-2026 Tatbikatı'nın fiilî atış safhası dolayısıyla Antalya Körfezi'nde bulunan TCG Anadolu'da yapıldı. Toplantıda, Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk tarafından önemli açıklamalarda bulunuldu.

Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin artan tatbikat sayısı ve kapsamıyla kara, deniz, hava ve siber alandaki etkinliğini ve caydırıcılığını güçlendirdiğini belirterek, beka ve güvenliğe yönelik tehditlerle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü ifade etti. Devam eden operasyonlar kapsamında son bir haftada 10 PKK'lı teröristin teslim olduğu açıklandı. Ayrıca sınır ötesi bölgelerde mayın, el yapımı patlayıcı, mağara ve sığınakların tespit ve imha çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Devam eden operasyon ve arama-tarama faaliyetleri kapsamında hafta içerisinde 10 PKK'lı terörist daha teslim oldu. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 9, 2026

Suriye harekât alanlarında terör örgütüne ait tünel sistemlerinin imhasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtilirken, Menbic bölgesinde imha edilen 1 kilometrelik tünelle birlikte toplam imha edilen tünel uzunluğunun 768 kilometreye ulaştığı kaydedildi.

Hudut güvenliği faaliyetlerine ilişkin verileri de paylaşan Aktürk, son bir haftada yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 2'si terör örgütü mensubu olmak üzere 127 kişinin yakalandığını, 1.095 kişinin ise sınırı geçemeden engellendiğini açıkladı. Yıl başından bu yana yakalanan kişi sayısının 1.822'ye, engellenenlerin sayısının ise 19 bin 992'ye ulaştığı bildirildi.