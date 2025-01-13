Akıllı telefon dünyasında köklü bir geçmişe sahip olan Nokia, bir kez daha önemli gelişmeyle gündeme geldi. Bir döneme damga vuran telefon devlerinden Nokia, satışları tamamen durduruldu.İSTANBUL (İGFA) - Nokia'nın marka hakkı 2017 yılında Finlandiyalı HMD Global tarafından satın alınmıştı.

Şirket, o günden bu yana özellikle giriş seviyesine hitap eden Nokia markalı Android telefonlar üretiyordu.

nokiamob.net'in aktardığı habere göre, HMD Global, Nokia markalı satışları tamamen durdurdu.

HMD Global, tüm Nokia markalı akıllı telefonlarının satışını resmen durdururken, şirketin artık kendi markasını taşıyan telefonlarla yoluna devam edeceği öğrenildi.