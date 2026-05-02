Dış ticaret verilerini değerlendiren Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, 'İmalatçı ihracatçılarımızın finansmana daha uygun koşullarda erişimi için Eximbank kredilerini çok değerli görüyoruz' dedi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, nisan ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi.

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, nisan ayı dış ticaret verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zeytinoğlu, 'Ticaret Bakanlığımız nisan ayında ihracatımızın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,3 artarak 25 milyar 403 milyon dolara yükseldiğini açıkladı. Geçtiğimiz yıl aralık ayında 26,3 milyar doları görmüştük. Nisan ayı ile ikinci en yüksek aylık ihracat rakamına ulaşmış olduk. Nisan ayındaki 4,6 milyar dolarlık net artışta savunma sanayi, talepteki toparlanma ve fazla işgününün etkilerini görüyoruz. Orta yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatında nisan ayında 2,4 milyar dolarlık bir artış söz konusu. Aynı zamanda Körfez ülkelerine olan ihracatımızda da toparlanma mevcut. Körfez hattındaki kırılmaların etkisiyle emek yoğun sektörlerdeki talebin, ülkemize yönelmeye başladığını görüyoruz.' dedi.

KSO Başkanı Zeytinoğlu açıklamasının devamında 'Bu yılın ilk 4 ayında 88,6 milyar dolar ihracata ulaştık. Yıllıklandırılmış ihracatımız ise 275,8 milyar dolar oldu. Jeopolitik risk ve belirsizliklerin devam ettiği ikinci çeyrekte takvim etkisiyle dış ticarette dalgalanmalar göreceğiz. Ancak yılın kalan yarısında, tekrar 26 milyar dolar bandını yakalamayı ümit ediyoruz. Bu noktada özellikle imalatçı ihracatçılarımızın finansmana daha uygun koşullarda erişimi için Eximbank kredilerini çok değerli görüyoruz. Eximbank ihracat reeskont kredilerinin günlük limitlerinin artırılması ve faiz oranlarının düşürülmesi gerektiğine inanıyoruz. Ayrıca Merkez Bankası döviz dönüşüm desteği uygulamasının 3 ay daha uzatılarak yüzde 3 olarak uygulanacak olmasını önemli buluyoruz.' ifadelerini kullandı.