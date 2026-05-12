Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen HOBA Projesi (Hareketli Yaşam, Oyun ve Beceri Aktiviteleri Projesi) kapsamında Gemlik İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen 'Filenin Velileri Voleybol Turnuvası' büyük heyecana sahne oldu.

BURSA (İGFA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde öğrenci annelerini spor aracılığıyla bir araya getiren kadınlara özel organizasyon, centilmence mücadelelere ve renkli görüntülere ev sahipliği yaptı.

Okul-aile iş birliğini güçlendirmeyi, sağlıklı yaşam alışkanlıklarını teşvik etmeyi ve ailelerin eğitim süreçlerine aktif katılımını desteklemeyi amaçlayan turnuva yoğun ilgi gördü.

8 okul takımının katılımıyla yaklaşık 2 ay süren turnuva boyunca anneler hem sportif rekabetin heyecanını yaşadı hem de centilmence mücadele örneği sergiledi.

Final müsabakalarının ardından dereceye giren takımlara ödülleri düzenlenen törenle protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Turnuvada şampiyon olan Ayşe Ziver Karataş İlkokulu veli takımının kupa ve madalyalarını Gemlik İlçe Millî Eğitim Müdürü Adnan Uluğ takdim etti. Turnuvayı ikinci sırada tamamlayan Ali Kütahya İlkokulunun ödülleri Gemlik İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Muhammet İkinci tarafından takdim edilirken, üçüncü olan 11 Eylül İlkokuluna ödülleri Gemlik İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Serkan Demirkol tarafından verildi. Turnuvayı dördüncü sırada tamamlayan Şehit Cemal İlkokulu velileri ise kupa ve madalyalarını HOBA Projesi Genel Koordinatörü M. Mücahit Sak'ın elinden aldılar.

Ödül töreninde organizasyonun hazırlanması ve yürütülmesindeki katkılarından dolayı Gemlik İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü HOBA Projesi Koordinatörü Nüket Arpacı Erdem'e teşekkür belgesi takdim edildi.

Dereceye giren takımlar ise sırasıyla şöyle; Ayşe Ziver Karataş İlkokulut, Ali Kütahya İlkokulu, 11 Eylül İlkokulu ve Şehit Cemal İlkokulu.