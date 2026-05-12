Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2026-2027 sezonuna ilişkin profesyonel lig takvimini açıkladı. Yapılan planlamaya göre Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig için başlangıç ve bitiş tarihleri netleşti.

İSTANBUL (İGFA) -TFF Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, Trendyol Süper Lig'de yeni sezon 14-17 Ağustos 2026 tarihlerinde oynanacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak.

Ligin ilk yarısı, 18-21 Aralık 2026 tarihlerinde oynanacak 16. hafta karşılaşmalarıyla tamamlanacak. İkinci devre ise 15-18 Ocak 2027 tarihlerinde başlayacak ve sezon 23 Mayıs 2027'de sona erecek.

Trendyol 1. Lig'de ise sezon 7-10 Ağustos 2026 tarihlerinde başlayacak. İlk yarı 18-21 Aralık 2026 tarihlerindeki maçların ardından tamamlanırken, ikinci yarı 8-11 Ocak 2027 tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Normal sezonun bitiş tarihi ise 8 Mayıs 2027 olarak açıklandı.

TFF'nin planlamasına göre Trendyol 1. Lig'de 5, 10, 26 ve 34. hafta mücadeleleri hafta içi oynanacak.

Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'de yeni sezon 5-6 Eylül 2026 tarihlerinde başlayacak.

Her iki ligde de ilk yarı 20 Aralık 2026'da sona erecek. İkinci yarı 16 Ocak 2027'de başlayacak ve normal sezon 24 Nisan 2027 tarihinde tamamlanacak.

Nesine 2. Lig'de 12, 24 ve 29. hafta karşılaşmaları hafta içi oynanacak. Nesine 3. Lig'de ise 11, 22 ve 28. hafta müsabakaları hafta içi programında yer alacak.

Öte yandan TFF, Trendyol 1. Lig ile Nesine 2. ve 3. Lig'de sezon sonunda oynanacak play-off karşılaşmalarının tarihlerinin ilerleyen dönemde ayrıca duyurulacağını bildirdi.