Bursa'da Nilüfer Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla Görükle Mahallesi'nde hayata geçirdiği Nilbel Kafe, törenle hizmete açıldı. Uygun fiyat politikası ve kaliteli hizmetiyle fark oluşturmayı amaçlayan Nilbel Kafe, öğrenciler ve Nilüferliler için yeni bir buluşma noktası olmaya hazırlanıyor.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı ile yaptığı hizmetlere Nilbel Kafe’yi de ekledi. Görükle Mahallesi'nde uygun fiyat ve kaliteli hizmet anlayışıyla hayata geçirilen Nilbel Kafe, Bursa protokolünün ve bölge halkının yoğun katılımıyla törenle hizmete girdi.

Ekonomik ve keyifli ortamıyla herkes için ideal bir buluşma noktası olması hedeflenen Nilbel Kafe, Nilüfer Belediyesi Koza Kütüphanesi'nin giriş katında hizmet verecek. Kafe, cep yormayan lezzetleriyle özellikle de gençlerin yoğun ders temposu arasında nefes alabileceği bir mekan olacak.

Nilüfer Belediyesi ve Nilbel iş birliğiyle kente kazandırılan Nilbel Kafe’nin açılışına Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir, CHP Bursa Milletvekilleri Orhan Sarıbal ve Prof. Dr. Kayıhan Pala, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yalçın Işıkyıldız, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, Nilbel A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Mart, Görükle Mahalle Muhtarı Hasan Sert ile Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve bölge halkı katıldı.

“YENİ ANLAYIŞIMIZIN EN GÜZEL ÖRNEKLERİNDEN BİRİ”

Törenin açılışında konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, kente yeni bir hizmet daha kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Nilüfer Belediyesi'nin her birimiyle kente faydalı olmaya ve vatandaşların yaşam kalitesini artırmak için çalıştığının altını çizen Başkan Şadi Özdemir, "Katılımcı, ortak akla değer veren anlayışımız; gencinden yaşlısına, kadınından engellisine, 7'den 70'e herkese kucak açan yaklaşımımızla yeni sloganımızı 'Herkesin sesi, hepimizin Nilüfer'i' olarak belirledik. Bu hedef ve sosyal belediyecilik anlayışımızla, tüm vatandaşlarımızı kucaklayacak, onların yaşamlarını kolaylaştıracak projeleri bir bir hayata geçiriyoruz. Bu anlayışımızın somut ve en güzel örneklerinden biri de Nilbel Kafe." dedi.

Başkan Şadi Özdemir zorlu ekonomik koşulların yaşandığı bu dönemde Nilbel Kafe'nin cep yormayan, kaliteli ve güvenli hizmetiyle Görükle'deki gençlerin ve Nilüferlilerin yeni buluşma noktası olacağını vurguladı.

Başkan Özdemir, yakın zamanda Görükle Mahallesi'nde bir Kent Lokantası açılacağının da müjdesini verdi.

Yeni eğitim döneminin başlamasıyla birlikte ücretsiz çorba dağıtımı ve 7/24 kütüphane hizmeti gibi uygulamalarla öğrencilerin yaşamlarını kolaylaştıracaklarını belirten Şadi Özdemir, "Amacımız, gençlerimizi en iyi şekilde geleceğe hazırlamak. Kentimizi daha yaşanabilir kılmak, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak ve her kesimin sesi olabilmek" diyerek sözlerini tamamladı.

Barınma, burs sıkıntısı ve geçinme sıkıntıları nedeniyle bu yıl 200 bine yakın gencin üniversiteye gidemeyeceğine dikkat çeken CHP Bursa Milletvekili ve CHP Parti Meclisi Üyesi Orhan Sarıbal da, Nilüfer Belediyesi’nin öğrencilere sunduğu barınma, gıda, kütüphane ve ulaşım gibi hizmetlere dikkat çekti. Türkiye’nin yoksulluk ile karşı karşıya kaldığının altını çizen CHP Bursa Milletvekili Prof. Dr. Kayıhan Pala da Nilbel Kafe gibi projelerin iyi bir hizmet anlayışının göstergesi olduğunu ifade etti.

Görükle Mahalle Muhtarı Hasan Sert de Nilbel Kafe’yi bölgeye kazandıran Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’e teşekkür ederek, bu tarz hizmetlerin devam etmesi temennisinde bulundu. Açılış konuşmalarının ardından önlüğü giyerek tezgah arkasına geçen Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, konuklara kahve yaptı. Başkan Şadi Özdemir, ilk kahveyi eşi Nuray Özdemir’e kendi elleriyle hazırlayarak ikram etti.