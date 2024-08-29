Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Harmanköy'de üretici çiftçilerle birlikte üzüm hasadına katıldı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Harmanköy Köyüne ziyarette bulundu.

Ziyaretlerine köyde bulunan Mihalgazi Türbesine giderek başlayan Vali Aygöl türbede dua etti.

Daha sonra köylü ve çiftçilerle birlikte üzüm hasadına katılan Vali Aygöl, Bilecik'te her yıl ortalama 6.530 ton Üzüm üretimi yapıldığını belirtti.

Bilecik'in sanayi şehri olmasının yanı sıra bir tarım şehri olduğunu da dile getiren Vali Aygöl, ”Bu topraklar bereketin simgesidir. 88 farklı tarım ürünü çeşidi Bilecik’imizde yetişiyor. Bizde fırsat buldukça hasatlara ve ekimlere katılmaya çalışıyoruz. Tarımın ilimizde gelişmesi ve ürünlerimizin ününün duyulması adına çalışmalarımıza devam ediyoruz.” dedi.

Hasat sonrasında köy kahvesinde vatandaşla bir araya gelen Vali Aygöl, köyün sorunları ve ihtiyaçları hakkında bilgi alarak sohbet etti.