Bursa'da Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, görevdeki iki yıllık süreci değerlendirdi. 'Mahallelinin onayı yoksa iş yapmadık' diyen Başkan Özdemir, mali yapının güçlendirildiğini ve sosyal belediyeciliğin yaygınlaştırıldığını vurguladı.

Adiviye ELBAŞ - gazeteabc / BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, düzenlediği basın toplantısında görevdeki iki yıllık sürede hayata geçirilen projeleri ve gelecek dönem hedeflerini kamuoyuyla paylaştı. Başkan Özdemir, yönetim anlayışlarının temelinde 'ortak akıl' olduğunu belirterek, mahalle komiteleri, sivil toplum kuruluşları ve akademik odalarla birlikte hareket ettiklerini söyledi.

'MAHALLE SAKİNLERİNİN ONAYI YOKSA İŞ YAPMADIK'

Mahalle bazlı çalışmalarda vatandaş onayına dikkat ettiklerini ifade eden Özdemir, 'Bir mahallede çalışma yapacaksak, mahalle komitesinin onayını alıyoruz. Onay yoksa o işi yapmadık. Elbette mahalle komitelerimizin her talebini karşılamamız mümkün değil. Ancak oraya bir hizmet götüreceksek onların görüşünü almak zorundayız. Bunun yanında akademik odalar ve kurumlarla da güçlü ilişkiler kurduk' dedi.

'ÖDEME SEVİYEMİZ 3 AY SEVİYESİNE İNDİ'

Belediyenin mali yapısına ilişkin de bilgi veren Başkan Özdemir, geçmişte yaklaşık bir yılı bulan ödeme sürelerini önemli ölçüde düşürdüklerini belirterek, 'Şu anda ortalama ödeme süremiz 3 ay seviyesine indi. Belediyemizi daha sürdürülebilir bir noktaya taşıdık' diye konuştu. Bütün çalışmaları ekip arkadaşlarıyla birlikte gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Özdemir, 'Nilüfer Belediyesi çalışanlarının memnuniyet anketini yaptık. Son 6 yılın en yüksek katılımı ve en yüksek memnuniyet oranı bu dönemde gerçekleşti. Bu nedenle çalışma arkadaşlarımızla güzel bir yolculuk yaptık. Bazen kızdık, bazen tartıştık, bazen farklı düşündük. Ama her zaman yol arkadaşlığı, dayanışma ve birlik içinde olduk. Çalışan arkadaşlarımıza huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum' dedi.

'SOSYAL BELEDİYECİLİĞİ HER ALANDA GÜÇLENDİRDİK'

Sosyal belediyecilik vurgusu yapan Başkan Özdemir, kadınlar, gençler, çocuklar ve dezavantajlı kesimler için projelerin artırıldığını ifade ederek, 'Kaynaklarımızı 64 mahallede eşit hizmet anlayışıyla kullanıyoruz' dedi.

'Nilüfer Belediyesi'nin kaynakları Nilüfer halkınındır' diyen Özdemir, 'Bu kaynakları 64 mahallemizde mümkün olduğunca eşit hizmet anlayışıyla kullanmak zorundayız. Bir diğer anlayışımız da şu oldu; belediye başkanına her konuda ihtiyaç duyulduğu, her işin belediye başkanının onayıyla çözüleceği düşüncesini değiştirdik. Kişiye göre değil, kurala ve ihtiyaca göre yönetim ilkesini benimsedik. Elbette alışkanlıkları değiştirmek zaman alan bir süreçtir. Sosyal belediyeciliği ve dayanışmayı hayatın her alanında güçlendirdik, güçlendirmeye de devam ediyoruz. Kadınların, gençlerin, çocukların ve dezavantajlı kesimlerin kendini güvende hissettiği, mutlu olduğu ve herkesin iyi hissettiği bir Nilüfer hedefiyle çalışıyoruz' diye konuştu.

'BELEDİYE BAŞKANLARIMIZ HEDEF ALINIYOR'

Toplantının ertelenmesine de değinen Özdemir, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e yönelik operasyon nedeniyle programın ileri tarihe alındığını hatırlattı. Siyasi süreçlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özdemir, Ekrem İmamoğlu ve tutuklu belediye başkanlarına destek mesajı verdi.

Operasyonların temel amacının kentlerde halkla güçlü bağ kurmuş belediye başkanlarının etkisini azaltmak ve yükselen siyasi gücü kırmak olduğunu ifade eden Özdemir, 'Bu vesileyle başta Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Bozbey olmak üzere, tutuklu bulunan tüm belediye başkanlarımıza ve bürokratlarımıza buradan sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Bizler aynı kararlılıkla daha adil, daha eşit ve daha dayanışmacı bir Nilüfer için her geçen gün daha fazla çalışacağız. Bu süreçte emek veren tüm çalışma arkadaşlarımıza, bize inanan hemşehrilerimize, bugün burada bizimle olan kıymetli protokole, meclis üyelerimize ve basın mensuplarımıza çok teşekkür ediyorum. Siz basın emekçileri sayesinde hemşehrilerimizle olan iletişimimizi daha güçlü şekilde sürdürüyoruz. İnanıyorum ki yarın hep birlikte gururla söyleyeceğiz; biz Nilüfer'deyiz, biz birlikteyiz' diye konuştu.