Antalya'da yaz aylarıyla birlikte çöp konteynerlerinde oluşabilecek kötü koku ve sineklenmeye karşı çalışmalarını sürdüren Muratpaşa Belediyesi, atıkların alınmasının ardından konteynerleri ve çevresini de temizliyor.

ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, çöp toplama ve yıkama çalışmalarını birbirini tamamlayan tek bir temizlik programı halinde yürütüyor. Ekipler, atıkları boşaltılan konteynerleri bulundukları yerde özel yıkama araçlarıyla temizliyor.

Çalışma, atıkların toplanması, konteynerlerin yıkanması ve çevresinin temizlenmesi olmak üzere üç aşamada gerçekleştiriliyor. Konteynerlerin iç ve dış yüzeylerinde kalan organik atıklar özel temizlik ürünleriyle gideriliyor, ardından yüzeyler dezenfekte ediliyor. Konteynerleri bulundukları noktada kısa sürede temizleyen özel araçlar, yıkama sırasında ortaya çıkan kirli suyu da kendi tankında topluyor. Çalışma, konteynerlerin bulunduğu zemin ve çevresindeki kirlenme de köpüklü suyla yıkanmasıyla sona eriyor.