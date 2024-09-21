Nilüfer Belediyesi ekipleri, vatandaşların güvenli ve kaliteli hizmet almasını sağlamak amacıyla Podyumpark ve Görükle Mahallesi’ndeki mekanlarda gece saatlerinde denetim gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü koordinasyonunda Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile beraber eğlence yerlerine yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Ekipler, Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Podyumpark ve Görükle Mahallesi’nde bulunan eğlence mekanlarını gece saatlerinde denetleyerek, işletmelerin kurallara uygun şekilde faaliyet gösterip göstermediğini kontrol etti.

Mekanlarda ruhsat, reklam tabelaları ve eğlenceye tabi olan işletmelerin denetimini gerçekleştiren ekipler, aykırılık tespit edilen mekanlara bunları gidermesi için gerekli uyarılarda bulundu.