Bursa'da Nilüfer Belediyesi'nin Bursa'da kalıcı bir caz topluluğu oluşturmak ve genç müzisyenlere nitelikli bir alan açmak amacıyla hayata geçirdiği Nilüfer Uluslararası Caz Okulu'nda (NUCO) eğitimler başladı.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, kentin kültür ve sanat kimliğini güçlendirecek bir projeyi daha başlattı. Caz müziğine ilgi duyan ve kendini bu alanda geliştirmek isteyen müzisyenleri bir araya getiren Nilüfer Uluslararası Caz Okulu'nda (NUCO) dersler başladı.

Ücretsiz olarak yürütülen programın ilk dersi, Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi'nde (MEM) gerçekleştirildi.

Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sezen Özeke yürütücülüğünde hayata geçen programın açılışına Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir de katılarak öğrencilerle buluştu. Prof. Dr. Sezen Özeke'nin eğitim modeline ve çalışma takvimine ilişkin detayları aktardığı ilk derste, farklı yaş ve düzeylerden müzisyenler yer aldı.

'GENÇLERİN OLDUĞU HER İŞE DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

İlk buluşmada katılımcılarla bir araya gelen Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer'in bir kültür ve sanat kenti olduğuna dikkat çekerek, 'Gençler bizim geleceğimiz; onların eğitimi, gelişimi ve kendilerini ifade edebilecekleri alanlar bulabilmesi için her türlü yatırımı yapmaya hazırız. Nilüfer'de gençlerin enerjisini kültür ve sanatla buluşturan işleri çok önemsiyoruz. Nilüfer Uluslararası Caz Okulu da bu anlayışımızın somut örneği. Burada farklı deneyimlerden insanların bir araya gelerek üretmesi, birlikte öğrenmesi çok kıymetli. Katılan herkese teşekkür ediyor, verimli bir eğitim dönemi diliyorum' dedi.

Eylül ayından Haziran ayına kadar uzanan bir takvimle planlanan NUCO, dört ana fazdan oluşuyor. Programın ilk aşaması olan 'Caz Lab' sürecinde düzenli çalışmalar yürütülecek. Katılımcılar bu süreçte düzeylerine göre 'Ensemble' ve 'Hazırlık' gruplarına ayrılarak repertuvar geliştirme, teori, doğaçlama ve jam session çalışmaları yapacak.

Programın ikinci fazı ise 'NUCO International Week' olacak. İtalya, Almanya ve Polonya'da eğitim kurumlarıyla kurulan ortaklık kapsamında tanınmış caz müzisyenleri masterclass, uluslararası ensemble ve konserlerle Bursalı gençlerle buluşacak.

Mentor buluşmalarının ardından program, Almanya'daki 'European Jazz School' projesine aday gösterilme fırsatı bulacağı kapanış etabı ile tamamlanacak.

UYGULAMALI ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Açılış konuşmaları ve program tanıtımının ardından eğitmenler Görkem Ediz (piyano), Ceren Toksöz (vokal), Mert Gültekin (trompet) ve Emre Aydın (davul) eşliğinde ilk grup çalışmaları ve müzikal değerlendirmeler yapıldı. Katılımcılar teorik bilgilerin yanı sıra enstrüman odaklı uygulamalarla NUCO'nun ilk gününü tamamladı.