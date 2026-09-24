Muğla'nın Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi'nde bulunan Salih Zeki Gür İlk ve Ortaokulu bahçesindeki Atatürk Büstüne zarar verilmesinin ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri hızla harekete geçti. Zarar gören büst, ekiplerin çalışmasıyla onarıldı.

MUĞLA (İGFA) - Muğla'da Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi'nde bulunan Salih Zeki Gür İlk ve Ortaokulu bahçesindeki Atatürk Büstüne zarar verildi.

Durumun bildirilmesinin ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekipleri kısa sürede okula ulaşarak çalışma başlattı.

BÜYÜKŞEHİR EKİPLERİ BÜSTÜ ONARDI

Ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından zarar gören Atatürk Büstünün onarımı gerçekleştirildi. Gerekli bakım ve düzenlemelerin de yapılmasıyla büst yeniden eski görünümüne kavuşturuldu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki okullarda ihtiyaçlar doğrultusunda Atatürk büstleri ve Atatürk köşelerinin bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını da sürdürüyor.

BAŞKAN ARAS: 'ATATÜRK'ÜN HATIRASINA VE DEĞERLERİNE SAHİP ÇIKACAĞIZ'

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, zarar gören büstün onarımına ilişkin şu değerlendirmede bulundu: 'Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasına yönelik her türlü saygısızlığın karşısındayız. Kötekli'deki okulumuzda bulunan Atatürk büstünün zarar gördüğünü öğrenir öğrenmez ekiplerimiz harekete geçti ve gerekli onarımı kısa sürede tamamladı. Atatürk'ün hatırasına, Cumhuriyetimizin değerlerine ve çocuklarımıza bıraktığı mirasa her zaman sahip çıkacağız.'