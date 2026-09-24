Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivali kapsamında 'Sinema Yollarda' etkinliği Keçiören'de gerçekleştirildi. Vatandaşlar, dev ekranda Hababam Sınıfı filmini izleyerek nostalji dolu bir akşam yaşadı.

ANKARA (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen 'Sinema Yollarda' açık hava sinema etkinliğine Keçiören ev sahipliği yaptı.

Festival heyecanının kalbinin attığı Kalaba Kent Meydanı'na kurulan dev ekrandaki açık hava sinema gösteriminde, Türk sinemasının unutulmaz eserlerinden 'Hababam Sınıfı' filmi Keçiörenli sinemaseverlerle buluşturuldu.

Keçiören Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte vatandaşlar, Yeşilçam'ın önemli yapıtları arasında yer alan filmi birlikte izleyerek keyifli bir akşam geçirdi.

FİLM KAHKAHALARLA İZLENDİ

Ertem Eğilmez'in yönetmenliğini yaptığı, Rıfat Ilgaz'ın ölümsüz eserinden Umur Bugay tarafından senaryolaştırılan 1974 yapımı efsane film Hababam Sınıfı, dev kadrosuyla izleyicilere nostalji dolu bir sinema akşamı yaşattı.

Yeşilçam'ın unutulmaz isimleri Kemal Sunal, Münir Özkul, Tarık Akan, Halit Akçatepe ve Adile Naşit'in başrollerini paylaştığı yapım, öğrencilerin haylazlıklarını ve okul yaşamını mizahi bir dille anlatırken izleyenleri kahkahaya boğdu.

Keçiören Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen gösterim, vatandaşlara Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından birini açık havada izleme fırsatı sunarken, her yaştan sinemaseverden yoğun ilgi gördü. Etkinlikte vatandaşlara Keçiören Belediyesi tarafından çay ve patlamış mısır ikram edildi.