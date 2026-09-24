Denizli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ve kırsal mahallelerde sürdürdüğü ulaşım yatırımları kapsamında, Denizli merkez ile Babadağ ilçesi arasındaki mesafeyi önemli ölçüde kısaltan Göveçlik-Babadağ yolunun, Mollaahmet-Babadağ etabının tamamlanmasıyla birlikte bölge halkı konforlu ve güvenli ulaşıma kavuştu.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından ulaşım ağını güçlendirmek, tarımsal üretimi ve turizm potansiyelini artırmak amacıyla hayata geçirdiği ulaşım yatırımları kapsamında, geçtiğimiz yıl tamamlanan Göveçlik-Mollaahmet yolunun devamı niteliğinde olan ve 2026 yılı yatırım planında yer alan Mollaahmet-Babadağ arasındaki yol yenilenerek ulaşıma açıldı.

Kelleci Mahallesi'nde mahalle sakinleri tarafından düzenlenen hayır yemeği ve yol açılışına; Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Babadağ Kaymakamı Miyase Demirkoparan, Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, Sarayköy Belediye Başkanı Mehmet Salih Konya, belediye meclis üyeleri, Kelleci Mahallesi Muhtarı Ümüt Karabulut ve çok sayıda vatandaş katıldı.



'BU ŞEHRİN İNSANLARI EN GÜZELİNE LAYIKTIR'



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, hizmet götürürken hiçbir ayrım gütmediklerini vurgulayarak, 'Hemşehrimin nerede olduğu önemli değil. Hayata nasıl baktığı hiç önemli değil. Görüşü, düşüncesi hiç önemli değil. Bu şehrin sınırları içerisinde yaşıyorsa en güzeline layıktır dedik. Allah'ın izniyle de yolumuzu Göveçlik'ten Babadağ'a ulaştırdık. Hepinize hayırlı uğurlu olsun. Siz her şeyin en güzeline layıksınız. Çünkü zor şartlarda yaşıyor ve çalışıyorsunuz. Bu yolculuğu birlikte büyüteceğiz. Ve hep söylediğimiz gibi bu şehrin kaynaklarını sadece bu şehrin insanlarıyla paylaşacağız' ifadelerini kullandı.



'YOLLARI YAPACAĞIZ, BİRBİRİMİZE YAKINLAŞACAĞIZ'



Ulaşım yatırımlarının bölge halkının günlük yaşamına ve seyahat güvenliğine kattığı değere dikkat çeken Başkan Çavuşoğlu, 'Yolun bugünkü geniş ve konforlu haline baktığımızda, geçmişle aradaki büyük farkı net bir şekilde görüyoruz. Biraz önce muhtarımız, seyahat süresinin artık 15 dakikadan fazla kısaldığını söyledi. Yani bu yoldan giden insanlara 15 dakika kazandırdık ve kaza risklerini minimize ettik. Bu güzergahı eskiden de sıklıkla kullanırdım; o zamanlar iki aracın yan yana geçmesi bile son derece güçtü. Şimdi ise standartları çok yüksek, güvenli ve modern bir aks ortaya çıktı. Denizli'nin merkezinden kırsalına kadar her noktasına aynı kalitede hizmet ulaştırmaya kararlıyız. Önümüzdeki yıl başlatacağımız yeni sıcak asfalt hamlesiyle birlikte bu anlayışı kalıcı hale getireceğiz. Ortak akıl ve dayanışma içerisinde, mutlu ve huzurlu bir Denizli'yi hep birlikte inşa edeceğiz' dedi.



BAŞKAN KUMRAL'DAN BAŞKAN ÇAVUŞOĞLU'NA TEŞEKKÜR



Babadağ ile merkez arasındaki ulaşımı konforlu ve güvenli hale getiren yol çalışması için teşekkür eden Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, 'Yol genişletme ve asfalt çalışması için Sayın Büyükşehir Belediye Başkanıma çok teşekkür ederim. Her zaman söylediğimiz gibi kazanan ilçemiz olsun, kazanan Denizli'miz olsun, kazanan ülkemiz olsun. Hep bu anlayışla çalışıyoruz. Daha güzel hizmetlerde yeniden bu topluluğa kavuşmayı diliyorum' dedi.



KONYA: 'BÜYÜKŞEHİR BİZE CAN SUYU OLUYOR'



Sarayköy Belediye Başkanı Mehmet Salih Konya, Büyükşehir Belediyesi'nin siyaset gözetmeyen insan odaklı hizmet anlayışına dikkat çekerek, zor ekonomik koşullarda çiftçilere sağlanan mazot ve gübre gibi tarımsal desteklerin kırsal kesim için hayati bir can suyu olduğunu vurguladı.

Başkan Konya, 'Başkanımız, proje ve destekleriyle bize can suyu oluyor. Hizmetleri her geçen gün daha nasıl arttırabilirim diye 'gecesini gündüzüne katmak' deyimini gerçekten bize hissettiriyor' diyerek Başkan Çavuşoğlu'na ve ekibine teşekkürlerini iletti.



'BU YOL YILLARDIR SÖZÜ VERİLEN AMA YAPILAMAYAN BİR YOLDU'



Yolun bölge için taşıdığı tarihsel öneme ve yaşanan sıkıntılara dikkat çeken Kelleci Mahallesi Muhtarı Ümüt Karabulut, 'Bu yol üzerinde çok kaza oluyordu. Yollarımız dardı. İki tane araç yan yana geçmekte sıkıntı çekiyordu. Bu yıllardır sözü verilen ama bu zamana kadar yapılamamış bir yolumuzdu. Biz de geçen sene diğer muhtar arkadaşlarımızla sayın belediye başkanımıza durumu ilettik. Bu yolun elzem olduğunu, bölgede yaşayan vatandaşlarımız için yolun önemini anlattık. Ve üzerinden bir yıl geçmeden fizibilite çalışmaları yapılarak yollarımız gördüğünüz üzere muhteşem şekilde üç araba, dört araba geçecek şekilde yapıldı. Kendisine Kelleci, Mollaahmet, Yeniköy adına ve Babadağ'daki tüm hemşehrilerimiz adına çok teşekkür ediyorum' dedi.



YOL DUALARLA ULAŞIMA AÇILDI



Konuşmaların ardından dualarla gerçekleştirilen kurdele kesimiyle yol hizmete açıldı. Açılış sonrasında Başkan Çavuşoğlu ve beraberindeki protokol üyeleri, mahalle sakinlerinin düzenlediği hayır yemeğine katıldı.

Yaklaşık 30 yıldır özlemle beklenen ve bölgeye kazandırılan ulaşım yatırımı nedeniyle duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, yolun günlük yaşamlarını ve seyahat konforunu ne denli kolaylaştırdığına işaret ederek Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu'na ve emeği geçen herkese teşekkürlerini ilettiler.



GÜVENLİ, GENİŞ VE KONFORLU SEYAHAT İMKANI



2026 yılı yatırım planı kapsamında tamamlanan 11 kilometrelik Mollaahmet-Babadağ yolu, sürüş güvenliğini ve konforunu en üst seviyeye taşıyacak şekilde yenilendi.

Keskin virajların ortadan kaldırılarak güzergahın güvenli hale getirildiği yolda, daha önce 6-7 metre arasında değişen dar noktalar genişletme çalışmalarıyla 8 metreye çıkarıldı.

Sathi kaplama çalışmaları tamamlanarak modern ve konforlu bir sürüş deneyimi sağlandı. Göveçlik, Altındere, Mollaahmet, Kelleci, Yeniköy mahalleleri üzerinden Babadağ'a ulaşımı sağlayan yolda yürütülen çalışmalarla seyahat süresi kısaldı.

Geçtiğimiz yıl hizmete giren Göveçlik-Mollaahmet etabıyla birleşerek toplam 20 kilometrelik bir aksı oluşturan Göveçlik-Babadağ yolu; hem bölgenin tarımsal üretimine ve yayla turizmi potansiyeline katkı sunacak hem de şehir merkezinde yaşayıp yakınları Babadağ'da ikamet eden vatandaşların ilçeye çok daha kısa sürede ve güvenle ulaşmasını sağlayacak.