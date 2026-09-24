Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, afetlere karşı hazırlık kapsamında itfaiyeye 7 su ikmal aracı ve 1 hizmet aracı kazandırdı. Başkan Ahmet Akın, 'Afet geldiğinde hazırlanılmaz, gelmeden hazır olunur' dedi.

BALIKESİR (İGFA) - Kenti afetlere karşı hazırlamak ve itfaiyenin müdahale gücünü artırmak için Balıkesir İtfaiyesi'ne kazandırılan yeni araçların hizmete alım töreninde konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 'Gönülde Millet, Gönülden Hizmet anlayışıyla Balıkesir'imizi afetlere karşı daha dirençli ve daha güvenli hale getirmek için çalışıyoruz. Çünkü afet geldiğinde hazırlanılmaz, gelmeden hazır olunur.' dedi.

Şehri afetlere karşı hazırlayıp daha güvenli bir şehir haline getirmek için Balıkesir İtfaiyesi'ni yeni araçlarla güçlendiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 8 yeni aracın hizmete alım töreninde vatandaşlarla buluştu.

Salih Tozan Kültür Merkezi yanında düzenlenen yeni itfaiye araçlarının hizmete alım töreninde konuşan Akın, 'Balıkesir İtfaiyemize 12 ton kapasiteli 7 yeni su ikmal aracı ile yangın önleme çalışmalarında kullanacağımız 1 hizmet aracı kazandırdık. Özellikle kırsalda ve orman yangınlarında müdahale gücümüzü artırdık. En zor anlarda hemşehrilerimizin yardımına koşan, fedakârca görev yapan kahraman itfaiyecilerimizin her birine yürekten teşekkür ediyorum. Gönülde Millet, Gönülden Hizmet anlayışıyla; Balıkesir Ailemizin ihtiyaçlarını biliyor, 20 ilçemizin her köşesinde hemşehrilerimiz için çalışıyoruz.' dedi.

'EĞER GÖNLÜNDE MİLLET VARSA ORTAYA GÖNÜLDEN HİZMET ÇIKIYOR'

Başkan Akın, 'Balıkesir çok geniş bir coğrafya. Balıkesir'imizin güvenliği için çok önemli bir adım daha atıyor, itfaiyemizin gücüne güç katıyoruz. Afet geldiğinde hazırlanılmaz. Afet gelmeden hazır olunur. Yangın çıktığında dakikaların, bazen saniyelerin ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Bir aracın olay yerine birkaç dakika erken ulaşması bir evi kurtarabilir. İtfaiyemiz, Balıkesir'in dört bir tarafında anında müdahale etme gücüne sahip ve bunu daha da büyütmeye devam ediyor. Yani bunun için ne yapmak lazım? Doğru ekip, doğru bir eğitim ve bir de ekipman: Bunların hepsini hazır ediyoruz. Bunlar Balıkesir'in ihtiyacı. Eğer gönlünde millet varsa ortaya gönülden hizmet çıkıyor. İşte bizim anlayışımız; gönülde millet, gönülden hizmettir. Onun için çalışıyoruz, mücadele ediyoruz.' ifadelerini kullandı.