HUAWEI CONNECT 2026 etkinliği kapsamında Huawei, 'AI × Enerji: Yeni Bir Enerji Sisteminin Kapılarını Açmak' başlığı altında 2026 Küresel Elektrik Enerjisi Zirvesi'ni düzenledi. Dünya çapındaki enerji şirketleri, sektör kuruluşları, ekosistem ortakları ve medya kuruluşlarından 600'den fazla temsilci, enerji dönüşümünü dijital ve akıllı teknolojilerle bütünleştirmenin yeni yollarını araştırmak üzere bir araya geldi.

PRNewswire / ŞANGHAY (İGFA) - Zirvede Huawei, küresel enerji şirketleriyle birlikte altı enerji sergi standını da tanıttı; bu standlarda, enerji üretiminden tüketime, iç pazarlardan uluslararası pazarlara kadar uzanan uçtan uca dijital ve akıllı dönüşüm uygulamaları sergilendi. Bu, enerji sektörü için tek yönlü destekten bilgi işlem gücü ile sinerjiye doğru atılmış önemli bir adımdır.

Küresel enerji sektörü şu anda köklü bir değişim sürecinden geçmektedir. Dağıtık yenilenebilir enerji, şebekenin dayanıklılığı ile elektriğe evrensel erişim arasında denge kurarken dış bağımlılığı azaltmak açısından hayati önem kazanmıştır.

Uluslararası Büyük Elektrik Sistemleri Konseyi (CIGRE) Genel Sekreteri Philippe Adam, konuşmasında şunları söyledi: 'Enerji dönüşümü, yapay zeka veri merkezleri (AIDC'ler) ve dijitalleşmeyle birlikte elektrik sektörü büyük bir dönüşüm sürecinden geçiyor.'

Yenilenebilir enerjiye geçiş, akıllı dönüşüm ve dünya çapında 700 milyon insanın elektriğe erişememesi gibi birbiriyle iç içe geçmiş zorluklarla karşı karşıya kalan yapay zeka, asırlık enerji sisteminin hayatta kalması için vazgeçilmez bir unsur haline gelmiştir. Huawei, elektrik şebekelerinin en büyük darboğazı olan düşük gerilimin, gelecekte yapay zekanın ana uygulama alanı haline geleceğine inanıyor. Düşük gerilim yönetimindeki eksikliği gidermek için, düşük gerilim tarafında sistematik ve şeffaf bir yönetim gereklidir. Bu, uzun vadeli sürdürülebilirlik için hayati önem taşıyan altı temel yetkinliğe dayanmaktadır: gözlemlenebilirlik, ölçülebilirlik, kontrol edilebilirlik, ayarlanabilirlik, takas edilebilirlik ve izlenebilirlik.

Huawei Elektrik Enerjisi Dijitalleştirme İş Birimi (BU) İcra Kurulu Başkanı (CEO) David Sun şu açıklamayı yaptı: 'Alçak gerilim şeffaflığının özü basittir: daha hızlı veri, daha yüksek kalite ve daha fazla maliyet verimliliği. Yeni bir enerji sistemini hayata geçirebilmek için, sektörün üç temel önceliğe odaklanarak ilerlemesi gerekmektedir: önce dijital yetenekler, önce dijital altyapı ve önce dijital düzenlenmiş varlık tabanı (RAB).'

SENARYO TEMELLİ UYGULAMA: ALTI KÜRESEL VAKA ÇALIŞMASI, DİJİTAL VE AKILLI DÖNÜŞÜMÜN BAŞARISINI VURGULUYOR

Küresel Elektrik Enerjisi Zirvesi'nde tanıtılan altı küresel örnek uygulama arasında Brezilya'daki CEMIG'in dijital ve akıllı şebekesi; Çin Güney Elektrik Şebekesi'ne bağlı Guangzhou Baiyun Elektrik Tedarik Bürosu'nda dağıtım ve mikro şebeke sinerjisini öne çıkaran yeni elektrik sistemi gösteri alanı; Çin'in Hunan eyaletindeki Shaoshan'da yer alan yeni elektrik dağıtım şebekesinin akıllı teşhis ve akıllı işletim sistemi; Çin'in Jiangxi eyaletindeki akıllı elektrik tedariki ve tüketimi; Çin'in Zhejiang eyaletindeki Shaoxing'de bulunan ±800 kV UHV dijital dönüştürücü istasyonu; ve Çin'in Liaoning eyaletindeki elektrik iletişim ağı yer alıyor. Birlikte, akıllı çağda enerji sürecinin tamamını kapsayan farklı senaryolarda başarılı uygulamaları sergiliyorlar.

Geleceğe bakıldığında, Huawei bilgi ve iletişim teknolojileri (ICT) alanındaki güçlü yönlerine odaklanmaya devam edecektir. Şirket, metrikler, mimariler ve teknolojilerden oluşan üç katmanlı çerçevesini kullanarak, küresel enerji şirketleri, standart kuruluşları ve ekosistem ortaklarıyla işbirliği yaparak inovasyonu teşvik edecek, sektörün gelişmesini ve genel olarak ekosistemin refahını artıracaktır.