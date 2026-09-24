Ordu Büyükşehir Belediyesi, Kabadüz Çambaşı Yaylası ile Mesudiye ilçesi arasındaki ulaşımı güçlendirmek için başlattığı beton yol çalışmalarında 700 metrelik bölüm tamamlandı.

ORDU (İGFA) - Ordu Kabadüz Çambaşı Yaylası ile Mesudiye arasındaki 2,5 kilometrelik güzergahta beton yol çalışması gerçekleştiriliyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Kabadüz Çambaşı Yaylası ile Mesudiye ilçesi arasındaki ulaşımı güçlendirmek amacıyla beton yol çalışması başlattı. Güzergahın 700 metrelik bölümünde çalışmalar tamamlandı.

Çambaşı-Mesudiye ve Çambaşı-Topçam güzergâhlarının yanı sıra Çambaşı-Karadeniz Akdeniz Yolu'na da bağlantı sağlayan yol, bölgedeki yaylalar için önemli bir ulaşım güzergâhı niteliği taşıyor.

Çalışmaların tamamlanmasıyla Kabadüz ilçesindeki Musakırık, Karlıdere, Beytamı, Eminağa ve Karacataş obaları ile Mesudiye ilçesindeki Kıyıyurt, Çukuralan ve Köşeobası yaylaları modern ulaşım imkânına kavuşacak.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bölgedeki ulaşım standardını artırmak ve yaylalar arasındaki bağlantıyı güçlendirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.