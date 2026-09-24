Ordu Büyükşehir Belediyesi Fatsa ilçesi Ayazlı Mahallesi'nde bulunan derede baks çalışması yapıyor.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yıllık yağış miktarı yüksek olan Ordu'da sel ve taşkınlara karşı kapsamlı altyapı çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

Yapılan altyapı çalışmalarında kullanılan dev bakslar ile olası yağışlarda suyun güvenli bir şekilde tahliye edilmesi sağlanarak vatandaşların can ve mal güvenliği korunuyor.

Bu kapsamda Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri Fatsa ilçesi Ayazlı Mahallesi eski çöp depolama alanının yanında bulunan derede bask çalışması yapıyor. Dere üzerinde yerleştirilen 1.50*1.50 m ebatlarında 200 metre uzunluğunda bakslar ile sel afetlerine karşı önlem alınıyor.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Öte yandan Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri il genelinde vatandaşların yaşam kalitesini artırmak ve afet riskini ortadan kaldırmak amacıyla altyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.