Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi'nde, kanun virtüözü Esra Berkman ve piyanist Gökçe Eryılmaz, çağdaş Türk bestecilerinin eserlerini yorumladı.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi (MEM), Ocak ayı programı kapsamında 'Kanun Piyano İkilisi'ni ağırladı.

Kanun virtüözü Esra Berkman'ın 2008'de kurduğu ve 2023 yılından itibaren piyanist Gökçe Eryılmaz ile yolculuğuna devam eden Kanun Piyano İkilisi, 18. yılına özel bir repertuvarla seyirci karşısına geçti.

İki albümleri bulunan ve uluslararası arenada tanınan ikili, konserde Meliha Doğuduyal, Çetin Işıközlü, Eren Arın, Enis Gümüş, Önder Özkoç ve Uğraş Durmuş gibi çağdaş Türk bestecilerin eserlerinden oluşan özgün bir seçkiyi sanatseverlerle buluşturdu.