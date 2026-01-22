Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü, Akhisar Karaosmanoğlu Sanayi Sitesi'nde kronikleşen altyapı sorunlarını çözmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Birinci etabı tamamlanan projenin ikinci etabında yağmursuyu ve kanalizasyon hatları döşenirken, bölgenin çehresi modern üstyapı çalışmalarıyla değişecek.

MANİSA (İGFA) - Manisa il genelinde altyapı seferberliğini sürdüren MASKİ Genel Müdürlüğü, Akhisar Karaosmanoğlu Sanayi Sitesi'nde dev bir dönüşüme imza atıyor. Özellikle yağışlı havalarda su baskınlarıyla mücadele eden sanayi esnafı, yürütülen kapsamlı çalışmalarla derin bir nefes alacak.

6 KİLOMETRELİK YENİ HAT

Projenin ikinci etabı kapsamında 3 bin 900 metre yağmursuyu hattı ve 2 kilometrelik kanalizasyon hattı imalatı gerçekleştiriliyor. Altyapı çalışmalarının hemen ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri devreye girerek bölgenin üstyapısını baştan aşağı yenileyecek.

'SANAYİ ESNAFIMIZA KALICI ÇÖZÜM SUNUYORUZ'

Sanayi esnafının uzun yıllardır çektiği altyapı sıkıntılarına son vermek istediklerini belirten MASKİ Genel Müdürlüğü Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Dr. Orhan Gökdemir, çalışmaların titizlikle sürdüğünü belirterek şunları söyledi: 'Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Besim Dutlulu'nun talimatıyla esnafımızın yıllardır süregelen mağduriyetini kalıcı olarak gidermeyi hedefliyoruz. İkinci etabı da kısa sürede tamamlayarak üst yapı çalışmalarına zemin hazırlayacağız. Sanayi sitemiz, modern ve sorunsuz bir yapıya kavuşacak.'

27 YILLIK İHMAL EDİLMİŞLİK SONA ERİYOR

Yıllardır kendi imkanlarıyla çözüm üretmeye çalışan bölge esnafı, çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdi:

Hakkı Emre Güner: '2003'ten beri buradayım; yol, kanalizasyon ve yağmur hattı sorunuyla yaşıyoruz. Daha önce başvurmadığımız merci kalmamıştı ama bir sonuç alamamıştık. 27 yıllık sorunumuz nihayet çözülüyor.'

Muharrem Güven: 'Yıllardır fosseptik kullanıyoruz, yağmurda her yer çamur oluyordu. Besim Başkanımızın bu soruna el atması bizler için çok kıymetli.'

Emre Katre: 'Başkanımız söz vermişti ve sözünde durdu. Altyapı sıfırdı, fosseptikler taşıyordu. Bu çalışmalar bittiğinde hepimiz rahat edeceğiz.'

Üretim tesislerinde ürünlerin su baskınlarından zarar gördüğünü belirten Niyazi Dinç ise, 'Çalışmalar sonunda burası gerçek bir sanayi bölgesine benzeyecek' diyerek Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ'ye teşekkürlerini iletti.