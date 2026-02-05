Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ankara'da Spor Toto Teşkilat Başkanı Dr. Mehmet Ata Öztürk ile birlikte Kayseri'nin spor altyapısını güçlendirecek stadyum, spor merkezi ve Erciyes Kayak Merkezi yatırımlarını kapsayan protokolü imzaladı. Yürütülecek çalışmalar, yüzde 50 destekle gerçekleştirilecek.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri, spor yatırımlarında ortaya koyduğu kararlı ve sürdürülebilir vizyonla Türkiye'nin örnek şehirleri arasında yer almaya devam ediyor. ACES Europe tarafından '2024 Avrupa Spor Şehri' seçilen ve Altın Bayrak ile ödüllendirilen Kayseri, spor altyapısını güçlendirecek yeni projeler için önemli bir adım daha attı. Bu kapsamda Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Spor Toto iş birliğiyle spor altyapısını güçlendirecek önemli projeleri hayata geçirecek.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ankara'da Spor Toto Teşkilat Başkanı Dr. Mehmet Ata Öztürk ile imzaladığı protokol kapsamında, kentin spor tesislerini kapsayan kapsamlı yatırımları hayata geçireceklerini ifade etti.

Protokol imza töreninde yaptığı değerlendirmede Başkan Büyükkılıç, 'Destekleri için Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'a, Spor Toto Teşkilat Başkanımız Sayın Dr. Mehmet Ata Öztürk'e ve kıymetli Milletvekillerimize teşekkür ediyor, iş birliğimizin sporun şehri Kayseri'mize hayırlı olmasını diliyorum' diye konuştu.

İmzalanan protokol törenine, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ayşe Böhürler, Murat Cahid Cıngı ve Sayın Bayar Özsoy, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ile Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen katıldı.

Protokol çerçevesinde, Melikgazi ilçesinde bulunan Kadir Has Stadyumu'nun bakım ve onarım çalışmaları, Kocasinan ilçesinde yer alan Kongre ve Spor Merkezi'nin bakım ve onarım ile yenilenmesi hedefleniyor. Ayrıca protokolle birlikte, Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi'nde kayak tesislerinin iyileştirilmesi, kayak pistlerinin hazırlanması ve kalitesinin arttırılması amacıyla kar ezme makinesi (snow truck) temini gerçekleştirilecek. Projeler, yüzde 50 destek modeli ile uygulanacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin spor yatırımlarını sadece tesisleşme olarak görmediklerini belirterek, 'Amacımız sporcularımıza daha modern, güvenli ve uluslararası standartlarda alanlar sunmak. Aynı zamanda bu yatırımlarla, Kayseri'nin ulusal ve uluslararası tanıtımına katkı sağlıyoruz' ifadelerini kullandı.

Spor altyapısına yönelik bu yatırımların, Kayseri'nin '2029 Dünya Spor Başkenti' adaylığı sürecine de güçlü katkı sunması hedefleniyor. Başkan Büyükkılıç'ın liderliğinde Kayseri, sporun her alanında iddiasını büyütmeye devam ediyor.