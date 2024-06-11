Nilüfer Belediyesi iştiraki Nilbel A.Ş., TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi ile indirim protokolü imzaladı. Protokol ile Oda üyeleri ve çalışanları Nilbel Sosyal Tesisleri'nden indirimli yararlanabilecek.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi'nin iştiraki olan Nilbel A.Ş., meslek odalarıyla iş birliklerini güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Nilbel A.Ş. ile TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi arasında imzalanan protokol ile Oda üyeleri ve çalışanları Nilbel Sosyal Tesisleri'nden indirimli faydalanabilecek.

Nilbel A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi ve geçmiş dönem Makina Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Geçmiş Bursa Şube Başkanı İbrahim Mart ile TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek, Nilüfer Belediyesi Halk Evi'nde düzenlenen toplantıda iş birliği protokolünü imzaladılar. Toplantıya Nilbel A.Ş. Başkan Yardımcısı Emrah Mutlu, Yönetim Kurulu Üyesi Onur Uslu, Genel Müdür Sefa Can Ertan ve TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

DİRENÇLİ VE YAŞANABİLİR BİR NİLÜFER İÇİN

İki kurum arasındaki olası iş birliklerinin görüşüldüğü toplantıda konuşan Nilbel A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi İbrahim Mart, Nilüfer Belediyesi olarak yeni dönemde ortak akıl ile yeni bir yol ve yeni bir vizyon parolası ile çalışmalarına başladıklarının altını çizdi.

TMMOB Makine Mühendisleri Odası Bursa Şubesi’nde dört dönem başkanlık yapmış biri olarak mesleki odalarla olan iş birliklerine büyük önem verdiğini vurgulayan İbrahim Mart, “Mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı gibi meslek odalarını çok önemsiyoruz. Meslek odalarının, yaşanabilir kentlerin oluşturulmasında önemli işlevleri olduğuna inanıyoruz. Dirençli ve yaşanabilir bir Nilüfer için güç birliği yapmak istiyoruz” dedi.

İbrahim Mart ayrıca, Nilüfer Belediyesi'nin yakın zamanda hayata geçirmeyi planladığı mesleki deneyim ve teknik iş birliği ile Akademik Danışma Kurulu oluşturulması konularında TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi yönetimine bilgi verdi.