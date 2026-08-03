Sahil Güvenlik Komutanlığı, Temmuz ayına ilişkin faaliyet verilerini paylaştı. Açıklamaya göre, bir ay içinde yardıma ihtiyaç duyan 339 kişi kurtarılırken, 74 vatandaşın da tıbbi tahliyesi başarıyla gerçekleştirildi.

ANKARA (İGFA) - Sahil Güvenlik Komutanlığı, 1-31 Temmuz tarihleri arasındaki arama kurtarma faaliyetlerine ilişkin bilançosunu kamuoyuyla paylaştı.

Komutanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, temmuz ayında denizlerde yardıma ihtiyaç duyan 339 vatandaş kurtarıldı. Aynı dönemde sağlık durumu nedeniyle acil müdahale gereken 74 vatandaşın tıbbi tahliyesi de güvenli şekilde gerçekleştirildi.

Paylaşımda, 'Önce İnsan' prensibi doğrultusunda görevlerini sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığının, çağın gerekliliklerine uygun yüzer ve hava unsurları ile profesyonel personeli sayesinde Mavi Vatan'da huzur ve güvenin teminatı olmaya devam ettiği vurgulanırken ekiplerinin ihtiyaç duyulan her an ve her yerde vatandaşların yanında olmayı aynı azim ve kararlılıkla sürdüreceğinin altı çizildi.

'Önce İnsan' prensibiyle engin denizlerden uçsuz bucaksız semalara:



Sahil Güvenlik Komutanlığı olarak 1️⃣-3️⃣1️⃣ Temmuz tarihleri arasında yardıma ihtiyaç duyan 3️⃣3️⃣9️⃣ vatandaşımız kurtarılmış, 7️⃣4️⃣ vatandaşımızın tıbbi tahliyesi gerçekleştirilmiştir.

Çağın gerekliliklerine haiz: pic.twitter.com/MmnKtHv3IF — T.C. Sahil Güvenlik Komutanlığı (@sahilguvkom) August 2, 2026