Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, ülkemizin kuzey kesimleri ile Akdeniz'in iç bölgeleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 03 Ağustos Pazartesi gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Antalya ve Mersin'in iç kesimleri, Ardahan ile Çorum ve Kars'ın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı iç kesimlerde biraz artış görülecek. Ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyretmesi öngörülüyor.

Rüzgar genellikle kuzeyli yönlerden, güney ve doğu kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.