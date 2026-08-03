Sayıştay Başkanlığı, 25 denetçi yardımcısı adayı alımı için giriş sınavı ilanını Resmî Gazete'de yayımladı. Başvurular 9-17 Eylül 2026 tarihleri arasında ÖSYM üzerinden alınacak. Adaylar eleme, yazılı ve mülakat olmak üzere üç aşamalı sınav sürecinden geçecek.

ANKARA (İGFA) - Sayıştay Başkanlığı, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla 25 denetçi yardımcısı adayı istihdam edeceğini duyurdu. Alımlar, eleme sınavı, klasik usulde yapılacak yazılı sınav ve mülakat olmak üzere üç aşamalı giriş sınavıyla gerçekleştirilecek.

Başvuru yapacak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda belirtilen genel şartları taşıması, 1 Ocak 1991 ve sonrasında doğmuş olması, hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme veya iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden ya da bunlara denk bölümlerden mezun olması gerekiyor.

Başvurular 9-17 Eylül 2026 tarihleri arasında ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılacak. Geç başvuru tarihi ise 24 Eylül 2026 olarak açıklandı.

Eleme sınavı 31 Ekim 2026'da Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'deki ÖSYM e-Sınav merkezlerinde elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Sınavda genel yetenek, genel kültür ile iktisat, maliye, hukuk ve muhasebe alanlarından sorular yöneltilecek.

Eleme sınavında başarılı olan adaylar, 26-27 Aralık 2026 tarihlerinde Ankara'da yapılacak klasik usuldeki yazılı sınava katılacak. Yazılı sınav hukuk, maliye, iktisat, kompozisyon ve adayların tercihine göre ticaret hukuku veya muhasebe alanlarında uygulanacak.

Yazılı sınavı başarıyla tamamlayan adaylar mülakata çağrılacak. Mülakat takvimi ve sonuçları Sayıştay Başkanlığının internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

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