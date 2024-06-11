Edirne İl Ziraat Odaları Koordinasyonu buğday taban fiyatına yapılan ortak açıklama ile tepki gösterdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Ziraat Odaları Koordinasyonu kurulu açıklanan buğday taban fiyatı ile ilgili olarak ortak bir basın toplantısı yaptı.

Açıklama şöyle;

“Buğday üreticilerimiz hasat sevincine başlarken sessiz sedasız açıklanan buğday fiyatları karşısında şok olmuştur. TMO’nun geçen hafta açıklamış olduğu fiyatlar Türkiye Ziraat Odaları Birliği' nin açıklamış olduğu 10,87 TL olan buğday maliyetinin çok altında bir fiyattır. Buğdaya, arpaya verilen bu düşük fiyat ile zarar eden buğday ve arpa üreticisinin üretimden koparılması kaçınılmaz bir son olacaktır. Kıymetli yetkililerimiz gece gündüz demeden alın teri ile çalışan buğday ve arpa üreticisinin maliyet artışını hiç göze almadan fiyat açıklaması üreticinin ölüm fermanıdır. Geçen yıla göre son bir yılda mazotta 5, gübrede ortalama %30, ilaçta % 52 ve işçilik oranlarında % 75 oranında bir artış söz konusudur.

"Ekilmedik bir karış yer bira kmayın" ve "Sen yeter ki üret" denilerek çıkılan bu yolda buğday ve arpa üreticisi bugün kaderine terk edilmiştir. Çiftçinin kazanacağı bu para ile 12 ay geçineceği gerçeği hiç dikkate alınmamıştır. Çiftçilere göre, Toprak Mahsulleri Ofisinin ürün bedellerini 45 günde ödeyecek olması "buğdayı bana getirmeyin" anlamına geliyor. Hem fiyatın düşük olması hem de ödemenin geç olması TMO'nun buğday "almama" politikası uygulayacağını gösteriyor.

Kara gün dostu olarak bilinen Toprak Mahsulleri Ofisi buğday ve arpa üreticisinin yanında durmalıdır. Geçtiğimiz üretim dönemlerinde 1 Ton buğday ile 375 Lt mazot ve 916 Kg gübre alırken bugün açıklanan rakam ile 227 Lt mazot ve 646 Kg gübre alınabiliyor.

Bizlerin anlamadığı nokta şudur ki TUİK' e göre bugün yıllık enflasyon % 75, girdi fiyatlarındaki artış % 50 ama bizim buğday alım fiyatındaki artış ise % 12 dir. Hiçbir girdi fiyat artışında kontrol sağIanamıyorken, her sektör istediği gibi kendi fiyatlarını açıklıyorken üreticiyi desteklemek için kurulan kurumların işi enflasyon ile mücadele değil üreticiyi desteklemektir. Geçen yıl ekmek 5 TL iken bugün ekmek 10 TL dir. Tüketicinin ekmeğine gelen zam % 100 iken uygulanan bu tarım politikaları ile parayı kim kazanıyor ve kimler kollanıyor. Geçen yıl buğdayı 8.250 TL den alan TMO bugün bu buğdayı 10.250 TL’den satarken çiftçimizden yeni sezon buğdayı 9.250 TL den almak istiyor. Uygulanan bu tarım politikaları çiftçiye büyük zarar veriyor. Bu zarardan bir an önce dönülmeli ve çiftçi olarak sabrımız sınanmamalıdır.

Bu nedenle açıklanan bu fiyatlar maliyetlerimizin, Türkiye gerçeklerinin ve Türkiye de yaşanan enflasyonun çok altındadır. Fiyatları kabul etmiyoruz ve fiyatların tekrar revize edilerek üretimin sürdürülebilir olması için gerekli adımların atılmasını talep ediyoruz.

Kamuoyuna saygılarımız ile duyurulur.”