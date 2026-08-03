İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ödemiş ilçe merkezine yaklaşık bir saat uzaklıktaki Tekke'de üreticinin soğuk hava deposu talebini hızla yerine getirdi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, üreticilerin emeklerini korumaya yönelik tarımsal desteklerini sürdürüyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen destekle, yüksek rakımlı ve ilçe merkezine uzak konumda bulunan Tekke Mahallesi'ndeki üreticiler, ürünlerini artık daha uzun süre sağlıklı koşullarda saklayabilecek. Böylece pazarlama sürecinde yaşanan kayıpların azaltılması ve üreticinin gelirinin korunması hedefleniyor.

Kooperatifin talebinin kısa sürede karşılanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Ödemiş Tekke Mahallesi Muhtarı Ahmet Korkmaz, 'Soğuk hava depomuz teslim edildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay'a çok teşekkür ederim, Allah razı olsun. Burası rakımı yüksek olan bir yayla köyü. Ceviz, kestane, brokoli, karnabahar, lahana, fasulye, barbunya üretiyoruz. Pazarcı gelmediğinde ürünlerimizi muhafaza edecek imkânımız olmadığı için ciddi kayıplar yaşıyorduk. Bu soğuk hava deposu sayesinde satamadığımız ürünleri güvenle saklayabilecek, emeklerimizi koruyabileceğiz. Bizim için çok önemli bir destek oldu' diye konuştu.